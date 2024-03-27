Дивіться, який комплекс облаштують у Львові на місці закинутого розважального центру (фото)

Архітектори розробили проект нового комплексу, який облаштують на місці закинутого розважального центру ODEON, що на розі вулиць Наукової та Княгині Ольги у Львові.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Рragmatika.
У новому комплексі буде офісний центр, апарт-готель, два житлових будинки, комерція та триповерховий паркінг. Проект розробила архітектурна компанія Archimatika.
За задумом архітекторів, у комплексі пріоритет нададуть пішохідному простору. Також передбачений паркінг на 320 місць.
Зазначається, що перші поверхи займуть комерційні приміщення - ресторани, бутіки. Вітрини створять своєрідні "очі вулиці", які приваблюватимуть перехожих.
За оцінкою експертів, вуличний простір стане комфортнішим, жвавішим і безпечнішим, оскільки поряд будуть житлові приміщення. Очікується, що комплекс підсилить наявні сильні сторони району.
Офісний блок розташують у семиповерховій споруді. Це логічно продовжить вже уже наявний офісний комплекс Optima Plaza по вулиці Науковій. Блок апартаментів складатиме 7 поверхів заввишки, а житлові блоки 8 і 16 поверхів відповідно.
Архітектурним домінантом стане 16-поверховий блок. Він збере композиційно невпорядкований перетин широких радянських вулиць Наукової та Княгині Ольги. Висотна житлова секція на розі має стати акцентом, який завершить композицію перехрестя.
Також передбачений благоустрій та озеленення подвір'я.
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