Смотрите, какой комплекс обустроят во Львове на месте заброшенного развлекательного центра (фото)

Как будет выглядеть новый комплекс

В новом комплексе будет офисный центр, апарт-отель, два жилых дома, коммерция и трехэтажный паркинг. Проект разработала архитектурная компания Archimatika.

По замыслу архитекторов, в комплексе приоритет предоставят пешеходному пространству. Также предусмотрен паркинг на 320 мест.

Отмечается, что первые этажи займут коммерческие помещения - рестораны, бутики. Витрины создадут своеобразные "глаза улицы", которые будут привлекать прохожих.

По оценке экспертов, уличное пространство станет более комфортным, быстрым и безопасным, поскольку рядом будут жилые помещения. Ожидается, что комплекс усилит имеющиеся сильные стороны района.

Так будет выглядеть новый комплекс (фото: archimatika)

Офисный блок разместят в семиэтажном здании. Это логично продолжит уже имеющийся офисный комплекс Optima Plaza по улице Научной. Блок апартаментов составит 7 этажей высотой, а жилые блоки 8 и 16 этажей соответственно.

Архитектурным доминантом станет 16-этажный блок. Он "соберет" композиционно неупорядоченное пересечение широких советских улиц Научной и Княгини Ольги. Высотная жилая секция на углу должна стать акцентом, который завершит композицию перекрестка.

Также предусмотрено благоустройство и озеленение двора.

Так будет выглядеть новый комплекс (фото: archimatika)