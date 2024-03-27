Дивіться, який комплекс облаштують у Львові на місці закинутого розважального центру (фото)

Архітектори розробили проект нового комплексу, який облаштують на місці закинутого розважального центру ODEON, що на розі вулиць Наукової та Княгині Ольги у Львові.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Рragmatika.

Також передбачений благоустрій та озеленення подвір'я.

Архітектурним домінантом стане 16-поверховий блок. Він збере композиційно невпорядкований перетин широких радянських вулиць Наукової та Княгині Ольги. Висотна житлова секція на розі має стати акцентом, який завершить композицію перехрестя.

Офісний блок розташують у семиповерховій споруді. Це логічно продовжить вже уже наявний офісний комплекс Optima Plaza по вулиці Науковій. Блок апартаментів складатиме 7 поверхів заввишки, а житлові блоки 8 і 16 поверхів відповідно.

За оцінкою експертів, вуличний простір стане комфортнішим, жвавішим і безпечнішим, оскільки поряд будуть житлові приміщення. Очікується, що комплекс підсилить наявні сильні сторони району.

Зазначається, що перші поверхи займуть комерційні приміщення - ресторани, бутіки. Вітрини створять своєрідні "очі вулиці", які приваблюватимуть перехожих.

За задумом архітекторів, у комплексі пріоритет нададуть пішохідному простору. Також передбачений паркінг на 320 місць.

У новому комплексі буде офісний центр, апарт-готель, два житлових будинки, комерція та триповерховий паркінг. Проект розробила архітектурна компанія Archimatika.

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