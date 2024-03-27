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Смотрите, какой комплекс обустроят во Львове на месте заброшенного развлекательного центра (фото)

Львов, Среда 27 марта 2024 15:40
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Смотрите, какой комплекс обустроят во Львове на месте заброшенного развлекательного центра (фото) Вот так будет выглядеть новый комплекс (фото: archimatika)
Автор: Василина Копытко

Архитекторы разработали проект нового комплекса, который обустроят на месте заброшенного развлекательного центра ODEON на улице Научной и Княгини Ольги во Львове.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Рragmatika.

Как будет выглядеть новый комплекс

В новом комплексе будет офисный центр, апарт-отель, два жилых дома, коммерция и трехэтажный паркинг. Проект разработала архитектурная компания Archimatika.

По замыслу архитекторов, в комплексе приоритет предоставят пешеходному пространству. Также предусмотрен паркинг на 320 мест.

Отмечается, что первые этажи займут коммерческие помещения - рестораны, бутики. Витрины создадут своеобразные "глаза улицы", которые будут привлекать прохожих.

По оценке экспертов, уличное пространство станет более комфортным, быстрым и безопасным, поскольку рядом будут жилые помещения. Ожидается, что комплекс усилит имеющиеся сильные стороны района.

Смотрите, какой комплекс обустроят во Львове на месте заброшенного развлекательного центра (фото)Смотрите, какой комплекс обустроят во Львове на месте заброшенного развлекательного центра (фото)Так будет выглядеть новый комплекс (фото: archimatika)

Офисный блок разместят в семиэтажном здании. Это логично продолжит уже имеющийся офисный комплекс Optima Plaza по улице Научной. Блок апартаментов составит 7 этажей высотой, а жилые блоки 8 и 16 этажей соответственно.

Архитектурным доминантом станет 16-этажный блок. Он "соберет" композиционно неупорядоченное пересечение широких советских улиц Научной и Княгини Ольги. Высотная жилая секция на углу должна стать акцентом, который завершит композицию перекрестка.

Также предусмотрено благоустройство и озеленение двора.

Смотрите, какой комплекс обустроят во Львове на месте заброшенного развлекательного центра (фото)Смотрите, какой комплекс обустроят во Львове на месте заброшенного развлекательного центра (фото)Так будет выглядеть новый комплекс (фото: archimatika)

Раньше мы писали о том, как будет выглядеть пространство памяти Евгения Коновальца во Львове.

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