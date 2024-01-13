Дивіться, які вишиванки носили на Донбасі понад 100 років тому (фото)

Які вишиванки носили на Донбасі

Мешканці Донбасу у давнину носили традиційний український одяг - вишиванки. Дівчата прикрашали голови вінками, очіпками, або хустками, а не кокошниками. Але оскільки регіон межував із Росією, то деякі риси вбрання все ж таки є спільними. Втім, це явище не було масовим.

Традиційний одяг Донбасу має риси різних регіонів України.

"Наш регіон заселявся з різних частин України. У Північне Приазов'я приїхали вихідці із Чернігівської, Київської, Полтавської губерній. Звісно, вони приносили із собою культуру", - розповіла завідувач філії Музею народного побуту Наталія Арусланова.

Донецьк (Юзівка), поч. XX ст. (фото із відкритих джерел)

Українки в Луганську на поч. ХХ ст (фото із відкритих джерел)

Бахмут, Донецька область 1913 рік (фото із відкритих джерел)

Для мешканців Донбасу була характерна вишиванка на кокетці - відрізною верхньою частиною. Жінки носили широкі спідниці, поверх надягали фартухи, оздоблені різнокольоровою тасьмою, мереживом, вишивкою.

Найпоширенішими кольорами на вишиванках були червоний та чорний. Вони символізували кохання, сонце, родючу землю та скорботу. Часто серед візерунків можна було зустріти троянди або інші пишні квіти.

На Луганщині переважно вишивали рослинні орнаменти. Особливістю вишиванок цього регіону є поліхромні візерунки, виконані хрестиком грубою ниткою. Це створює враження рельєфності.

Луганськ, поч. XX ст. (фото із відкритих джерел)

Лисичанськ, поч. ХХ ст. (фото із відкритих джерел)

Єнакієве, 1924 рік (фото із відкритих джерел)

Місто Сніжне, Донецька область (фото із відкритих джерел)