Смотрите, какие вышиванки носили на Донбассе более 100 лет назад (фото)

Десятилетиями российская пропаганда продвигала миф о том, что Донбасс никогда не принадлежал украинцам. Но его можно легко опровергнуть, взглянув на фотографии жителей этого региона в начале ХХ века. Местные - в вышиванках и веночках, и нет даже малейшего намека на присутствие "русского мира" в виде кокошников или косовороток.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Filter.mkip в Instagram.
Жители Донбасса носили традиционную украинскую одежду - вышиванки. Девушки украшали головы венками, чепцами или платками, а не кокошниками. Но поскольку регион граничил с Россией, то некоторые черты одежды все же были общими. Однако, это явление не было массовым.
Традиционная одежда Донбасса имеет черты разных регионов Украины.
"Наш регион заселялся из разных частей Украины. В Северное Приазовье приехали выходцы из Черниговской, Киевской, Полтавской губерний. Конечно, они приносили с собой культуру", - рассказала заведующая филиалом Музея народного быта Наталья Арусланова.
Украинки в Луганске а начале ХХ века (фото из открытых источников)
Для жителей Донбасса была характерна вышиванка на кокетке - отрезной верхней частью. Женщины носили широкие юбки, поверх надевали фартуки, украшенные разноцветной тесьмой, кружевом, вышивкой.
Самыми распространенными цветами на вышиванках были красный и черный. Они символизировали любовь, солнце, плодородную землю и скорбь. Часто среди узоров можно было встретить розы или другие пышные цветы.
В Луганской области преимущественно вышивали растительные орнаменты. Особенностью вышиванок этого региона являются полихромные узоры, выполненные крестиком грубой нитью. Это создает впечатление рельефности.
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