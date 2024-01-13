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Смотрите, какие вышиванки носили на Донбассе более 100 лет назад (фото)

Какие вышиванки были популярны на Донбассе в начале ХХ века (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Десятилетиями российская пропаганда продвигала миф о том, что Донбасс никогда не принадлежал украинцам. Но его можно легко опровергнуть, взглянув на фотографии жителей этого региона в начале ХХ века. Местные - в вышиванках и веночках, и нет даже малейшего намека на присутствие "русского мира" в виде кокошников или косовороток.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Filter.mkip в Instagram.

Какие вышиванки носили на Донбассе

Жители Донбасса носили традиционную украинскую одежду - вышиванки. Девушки украшали головы венками, чепцами или платками, а не кокошниками. Но поскольку регион граничил с Россией, то некоторые черты одежды все же были общими. Однако, это явление не было массовым.

Традиционная одежда Донбасса имеет черты разных регионов Украины.

"Наш регион заселялся из разных частей Украины. В Северное Приазовье приехали выходцы из Черниговской, Киевской, Полтавской губерний. Конечно, они приносили с собой культуру", - рассказала заведующая филиалом Музея народного быта Наталья Арусланова.

Донецк (Юзовка), начало XX века (фото из открытых источников)

Украинки в Луганске а начале ХХ века (фото из открытых источников)

Бахмут, Донецкая область 1913 год (фото из открытых источников)

Для жителей Донбасса была характерна вышиванка на кокетке - отрезной верхней частью. Женщины носили широкие юбки, поверх надевали фартуки, украшенные разноцветной тесьмой, кружевом, вышивкой.

Самыми распространенными цветами на вышиванках были красный и черный. Они символизировали любовь, солнце, плодородную землю и скорбь. Часто среди узоров можно было встретить розы или другие пышные цветы.

В Луганской области преимущественно вышивали растительные орнаменты. Особенностью вышиванок этого региона являются полихромные узоры, выполненные крестиком грубой нитью. Это создает впечатление рельефности.

Луганск, нач. XX века (фото из открытых источников)

Лисичанск, нач. ХХ века. (фото из открытых источников)

Енакиево, 1924 год (фото из открытых источников)

Город Снежное, Донецкая область (фото из открытых источников)

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Донбассисторические фото