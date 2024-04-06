Дивіться, як змінювався еталон жіночої фігури упродвож ХХ століття (фото)

1920-ті роки

Жіночим ідеалом 20-х років були підтягнуті плоскі груди, не така виражена талія, як у попередню епоху, і загальна худа спортивна фігура. Коротке волосся стало стильним, оскільки воно доповнювало цю фігуру. Від корсетів відмовилися, натомість віддали перевагу одягу, який робив груди пласкими.

Щоб відповідати новим еталонам краси, жінки почали випробовувати дієти. Поява засобів масової інформації не допомогла ситуації, зробивши сильний акцент на стрункості. Багато жінок потрапили в пастку схуднення і стало початком розладів харчової поведінки. Період між 20-ми і 80-ми роками зафіксував найвищу статистику розладів харчової поведінки.

У 20-ті минулого століття у моді були спортивні фігури із плоскими грудьми (фото: pinterest.com)

1940-ві роки

У цей період у моді були стрункі ноги. А також у тренд повернулися більші розміри грудей. Жінки масово розкуповували панчохи та бюстгальтери, оскільки одягом хотіли підкреслити сильні сторони своєї фігури.

Еталон краси були струнці ноги та пишні груди (фото: pinterest.com)

1960-ті роки

У 60-ті роки була досить тривожна статистика розладів харчової поведінки, включаючи нервову анорексію, оскільки стрункість вийшла на абсолютно новий рівень. Це стало ключовим фактором зростання для індустрії дієтичних продуктів і добавок.

Бачачи, якими зусиллями деяким жінкам дається ідеальна фігура "стручкової квасолі", розпочався рух, який намагався повернути здоровий глузд у життя жінки.

У моді була струнка фігура з тонкою талією та вузькими стегнами (фото: pinterest.com)

1980-ті роки

Мода на екстремальні дієти знизилась, але розпочався культ нарощування м'язів. Еталоном краси були стрункі та підтягнуті фігури. Жінки виконували вправи для нарощування м’язів, приділяючи особливу увагу рукам, ногам і плечам.

У моду ввійшли спортивні підтягнуті фігури (фото: pinterest.com)

1990-ті роки

Суспільство 90-х ненавиділо ожиріння. У пресі часто гнобили людей із зайвою вагою. Їх вважали ледачими, жадібними, нездоровими. Разом із цим, випадки ожиріння зростали, але саме нервова анорексія спричинила більше жертв.

У моду увійшли короткі спідниці, які мали привертати увагу до довгих струнких ніг. Також у тренді були худорляві вилиці.

У моді були стрункі жінки із довгими ногами (фото: pinterest.com)