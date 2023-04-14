Дивіться, як виглядають новонароджені цуценята однієї з найрідкісніших пород у світі

Що відомо про породу

Ці голландські мисливські собаки відрізняються кучерявою шерстю, різних відтінків коричневого кольору залежно від забарвлення.

Вони належать до найрідкісніших порід собак у світі - всього нараховуються близько тисячі представників веттерхуна.

Тепер у світі на 8 веттерхунів більше

Маму п’яти хлопчиків і трьох дівчаток, які з'явилися на світ 5 квітня, звуть Аафке. Вона має коричнево-біле забарвлення. А тато цуценят мешкає на батьківщині породи - у Нідерландах.

"Деякі цуценята мають коричнево-біле забарвлення своєї мами, а деякі наслідували свого тата і мають суцільну коричневу шерсть", - повідомила британська асоціація Stabyhoun, яка сподівається відновити популяцію веттерхунів у Британії.

Цуценята веттерхунів - дуже милі (фото: metro.co.uk)

Цікаво, що до народження цуценят у Британії було лише чотири представники рідкісної мисливської породи.

В асоціації оцінили кожне цуценя в 1500 фунтів (майже 70 тисяч гривень).