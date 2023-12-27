Дивіться, як виглядав зимовий Київ на листівках 100-літньої давнини (фото)

Як виглядав Київ на листівках століття тому

В кінці XIX і на початку XX сторіччя в Києві почали активно продавати сувенірні листівки. Попит на них постійно зростав. Листівки з краєвидами нашої столиці відправляли друзям і рідним у різні міста і навіть за кордон.

У ті часи листівки вважалися цінним сувеніром, тому їх нерідко купували на пам'ять, відвідуючи Київ. Найчастіше на листівках зображували культові місця столиці - Хрещатик, головні собори і церкви, площі та панорами Дніпра.

З 1895 по 1918 рік видали близько 5 тис. сюжетів з київськими мотивами, це без урахування копій і змонтованих фрагментів. Часто трапляються змонтовані та домальовані види. Наприклад, на фотографії якоїсь вулиці домальовувався трамвай, або прибирались пішоходи. А на знімок Дніпра додавали яхти чи пароплави.

Таким був зимовий Київ на листівках 100 років тому (фото: Facebook/Спрага: в Києві цікаво)

У ті часи майже 100 видавництв друкували листівки з видами Києва. Найплідніше працював київський фотограф Дмитро Тимофійович Марков. Він видав також багато листівок під назвою "Типи й види України". Його ательє в останні роки було розташоване на Хрещатику, 41.

Також великі серії листівок видали київські видавці А. Ріхтер, К. Дітріх, Ч. Ящевський, С. Климович, Гудшон і Губчевський, Ф. Чернух. А ще видавництво "Хромосвіт" та "Розсвіт", хромолітографія Києво-Печерської лаври та інші.

Зараз такі листівки дуже цінуються у колекціонерів. Вони цікаві також і тим, що можна побачити, як динамічно змінювалося місто і яким воно стало за 100 років.

Таким був зимовий Київ на листівках 100 років тому (фото: Facebook/Спрага: в Києві цікаво)