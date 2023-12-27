Смотрите, как выглядел зимний Киев на открытках 100-летней давности (фото)

Как выглядел Киев на открытках столетия назад

В конце XIX и начале XX столетия в Киеве начали активно продавать сувенирные листовки. Спрос на них постоянно рос. Открытки с видами нашей столицы отправляли друзьям и родным в разные города и даже за границу.

В то время открытки считались ценным сувениром, поэтому их нередко покупали на память, посещая Киев. Чаще всего на листовках изображали культовые места столицы - Крещатик, главные соборы и церкви, площади и панорамы Днепра.

С 1895 по 1918 год издали около 5 тыс. сюжетов по киевским мотивам, это без учета копий и смонтированных фрагментов. Часто встречаются смонтированные и дорисованные виды. Например, на фотографии какой-то улицы дорисовывался трамвай, или убирались пешеходы. А на снимок Днепра добавляли яхты или пароходы.

Таким был зимний Киев на открытках 100 лет назад (фото: Facebook/"Спрага: в Києві цікаво")

В то время почти 100 издательств печатали открытки с видами Киева. Плодотворнее всего работал киевский фотограф Дмитрий Тимофеевич Марков. Он издал также много открыток под названием "Типы и виды Украины". Его ателье в последние годы находилось на Крещатике, 41.

Также большие серии открыток издали киевские издатели А. Рихтер, К. Дитрих, Ч. Ящевский, С. Климович, Гудшон и Губчевский, Ф. Чернух. А еще издательство "Хромосвіт" и "Розсвіт", хромолитография Киево-Печерской лавры и другие.

Сейчас такие открытки очень ценятся у коллекционеров. Они интересны также и тем, что можно увидеть, как динамично менялся город и каким он стал за 100 лет.

Таким был зимний Киев на открытках 100 лет назад (фото: Facebook/"Спрага: в Києві цікаво")