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Дивіться, як виглядав центр Києва у 60-х роках. Унікальні ретро-фото

Як раніше виглядав Київ (ілюстративне фото РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Центр Києва понад 60 років тому виглядав зовсім інакше. Ні для кого не є секретом, що за часів СРСР місто прикрашали портрети членів партії.

Як саме виглядало серце Києва, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікації у Facebook "Старі фото Києва".

Як виглядав Київ у 60-х роках

Так, наприклад, у мережі показали знімки головної вулиці столиці - Хрещатика. Звичайно, фото чорно-білі.

Як виглядав Хрещатик у 60-х роках (фото: Старі фото Києва/Facebook)

Також опубліковано кадри і Європейської площі з готелем Дніпро, який існує й досі.

До речі, тоді там ходили трамваї і сама вулиця називалася "Площа Ленінського комсомолу" і лише у 1996 році вона отримала назву "Європейська".

Так виглядала Європейська площа у 60-х роках (фото: Старі фото Києва/Facebook)

Дивіться, як раніше мав вигляд історичний центр Харкова на ретро-фото.

Раніше ми ділилися рідкісними фото Києва, зробленими 100 років тому.

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Київретрофотографи