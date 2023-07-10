Смотрите, как выглядел пингвин в древние времена. Он был самым крошечным на планете!

Сейчас на территории Новой Зеландии обитают три вида пингвинов и среди них есть самый маленький на Земле. Однако ученые обнаружили останки двух очень маленьких окаменелых черепов. Это означает, что раньше существовал меньший вид пингвинов, который мог быть предком живущих сегодня.

Что известно о самых крошечных пингвинах - читайте в материале Styler.

Что известно о самом крошечном пингвине

Результаты нового исследования были опубликованы в издании The Journal of Paleontology и как показал анализ, эти останки по размерам меньше черепов современных малых пингвинов, но очень похожи на них. Этот вид пингвинов называется Eudyptula wilsonae, которые жили еще около 3 млн лет назад.

Новые окаменевшие образцы были найдены на северном острове в Новой Зеландии.

Два ископаемых черепа чрезвычайно похожи на черепа нынешних живых маленьких голубых пингвинов, но они немного меньше. В настоящее время точный размер Eudyptula wilsonae пока неизвестен из-за отсутствия других костей. Однако малейшие виды нелетающих птиц могли быть примерно такого же размера как нынешние.

Нынешние маленькие пингвины имеют рост около 30 сантиметров и весят максимум 1,5 килограмма.

Остатки черепа самых крошечных пингвинов (фото: cambridge.org)

Так мог выглядеть пингвин в древние времена (реконструкция: Simone Giovanardi\twitter.com/GiovaFavazzi)

Что известно о крупнейших пингвинах на Земле

Кроме того, ранее в Новой Зеландии обнаружили останки одних из самых крупных пингвинов, когда-либо живших на Земле. По мнению ученых, их рост был как у среднестатистического человека.

Такой вид называется Kumimanu fordycei. Эти древние пингвины жили примерно 55 млн лет назад и весили около 154 кг.

Так могли выглядеть самые большие пингвины на планете (реконструкция: Simone Giovanardi\twitter.com/GiovaFavazzi)