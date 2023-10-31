Дивіться, як виглядав Андріївський узвіз 150 років тому: рідкісні фото

Андріївський узвіз є важливою історичною частиною Києва та однією із візитівок нашої столиці. За останні півтора століття цей район зазнав кардинальних змін і майже уся забудова з того часу не дожила до наших днів.
Як виглядав узвіз 150 років тому, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію групи "Спрага": в Києві цікаво" у Facebook.
Андріївський узвіз активно почали забудовувати у 1861-1862 роках - раніше тут була лише знаменита церква, зведена за проектом Растреллі. Вже наприкінці ХІХ століття тут виникають садиби, у яких перший поверх і фундамент, зазвичай, були з цегли, а другий - дерев'яний і пізніше обмазаний глиною.
"У 1880-х роках - коли активно забудовувалася середня частина узвозу, власники просто захоплювали ділянки, а потім міська управа змушувала їх сплатити за землю", - йдеться у повідомленні.
На горі Уздихальниця на початку ХХ століття звели прибутковий будинок, який зараз відомий як замок Річарда. У той же період вирішили змінити форму куполів Андріївської церкви. Але оскільки нові куполи виглядали дуже убого, після суперечок повернули старі.
Значну частину старих будинків на узвозі знесли під час реконструкції 1981-1982 років.
Для будівництва Театру на Подолі 20 років тому знесли садибу №20 1880 року спорудження. А на місці фабрики "Юність" була промислова зона "Черная грязь". Тут був завод мінеральних вод, потім квасоварня.
"Зі справді старовинних будинків уцілів лише №10-а - типовий київський п'ятивіконний будинок", - йдеться у повідомленні.
Значних змін Андріївський узвіз зазнав і у 1900-1915 рр., коли почалося будівництво великих прибуткових будинків. На місці будинку №2-б, де тепер знаходиться частина Музею однієї вулиці, був будинок із рестораном. Його розібрали, а на цьому місці спорудили прибутковий будинок Фролова, який зберігся досі.
Але найкрасивіший прибутковий будинок - Андрія Слинька (№34) - був збудований на початку 1900-х. Його прикрашали два величезні куполи. У повоєнні роки бані знесли. Щоправда, нещодавно були дискусії серед архітекторів щодо можливості їх відновити.
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