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Кіно по-київськи. Як у столиці з'явилися перші кінотеатри та якими вони були: ретрофото

Київ, Вівторок 31 жовтня 2023 08:09
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Кіно по-київськи. Як у столиці з'явилися перші кінотеатри та якими вони були: ретрофото Історія появи перших кінотеатрів у Києві (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

У XX столітті в Києві з'явилися перші кінотеатри. Вони однозначно відрізнялися від сучасних, але з усім тим стали чудовим осередком для культурного дозвілля мешканців і гостей столиці.

Якими були перші кінотеатри в Києві, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook-допис спільноти "Спрага".

Перші кінотеатри в Києві: як це було

Найбільшим і одним із перших у місті був кінотеатр "Експрес". Його відкрили 1912 року на вулиці Хрещатик, 38. Це зробив австрійський підприємець і мільйонер Антон Шанцер.

Для першого кінотеатру міська дума виділила ділянку в оренду на 11 років, а саме будівництво коштувало 300 000 рублів. "Експрес" був розрахований на 1 100 місць.

Кіно по-київськи. Як у столиці з'явилися перші кінотеатри та якими вони були: ретрофотоКіно по-київськи. Як у столиці з'явилися перші кінотеатри та якими вони були: ретрофотоКіно по-київськи. Як у столиці з'явилися перші кінотеатри та якими вони були: ретрофото

Кінотеатр Шанцера "Експрес" всередині (фото: facebook.com/spraga.info)

Для тих часів приміщення було розкішним: просторе фоє, велика світла люстра, буфет для глядачів, скульптури німф. Поруч із кінозалою грав оркестр для відвідувачів, які чекали на кіносеанс.

Квитки в "Експрес" були недешевими - 1-2 рублі за прем'єри, і 20-50 копійок за звичайні сеанси. Для порівняння в ті часи один кілограм борошна коштував п'ять копійок, один кілограм картоплі - дві копійки.

Кіно по-київськи. Як у столиці з'явилися перші кінотеатри та якими вони були: ретрофото

Попри високу вартість в "Експресі" завжди було людно (фото: facebook.com/spraga.info)

Шанцеру належала ціла мережа театрів-кінематографів. Його знав увесь Київ і навіть далі, але він не отримав визнання у вищих колах.

Власник кінотеатрів подав прохання про підношення великому князю Андрію Володимировичу кінематографічної стрічки, яка відобразила його перебування у Києві 25 травня 1912 року та святкування 100-річного ювілею 130 піхотного Херсонського полку.

Проте саме через його великі статки йому відмовили.

"Майно оцінюється в 1 000 000 рублів. 1910 року Шанцер близько зійшовся з багатою поміщицею Південно-Західного краю чесною, потім почесною громадянкою Надією Вільмер, яка перебуває у розлученні з чоловіком. Шанцер мав довіреність на її багатомільйонний маєток і, як то кажуть, зловживав, наживши капітал до 300 000 рублів", - йдеться в листі.

До того ж у 1912 році в кінотеатрах Шанцера показали стрічку-хроніку з похорону композитора Миколи Лисенка. Прихильники українського визвольного руху хлинули дивитися фільм, але тодішня влада закрила два кінотеатри після конфіскації фільму.

Кіно по-київськи. Як у столиці з'явилися перші кінотеатри та якими вони були: ретрофото

Радянська влада закрила кінотеатри та перейменувала їх на свій манір (фото: facebook.com/spraga.info)

Після революції Шанцер емігрував. Його кінотеатр продовжував працювати на благо більшовиків. "Експрес" став називатися "Кіно-театр", а у 1920-30-ті роки - "1-е Держкіно" та "Комсомолець України". Але кияни все одно називали його "кінотеатр Шанцера".

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