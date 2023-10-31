Смотрите, как выглядел Андреевский спуск 150 лет назад: редкие фото

Андреевский спуск является важной исторической частью Киева и одной из визитных карточек нашей столицы. За последние полтора века этот район претерпел кардинальные изменения и почти вся застройка с тех пор не дожила до наших дней.
Как выглядел спуск 150 лет назад, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию группы "Спрага": в Києві цікаво" в Facebook.
Андреевский спуск активно начали застраивать в 1861-1862 годах - раньше здесь была лишь знаменитая церковь, возведенная по проекту Растрелли. Уже в конце XIX века здесь возникают усадьбы, где первый этаж и фундамент, как правило, были из кирпича, а второй - деревянный и позже обмазан глиной.
"В 1880-х годах - когда активно застраивалась средняя часть спуска, владельцы просто захватывали участки, а затем городская управа заставляла их оплатить землю", - говорится в сообщении.
На горе Уздихальница в начале ХХ века построили доходный дом, который сейчас известен как замок Ричарда. В тот же период решили поменять форму куполов Андреевской церкви. Но поскольку новые купола выглядели очень убого, после долгих споров вернули старые.
Значительную часть старых домов на спуске снесли во время реконструкции 1981-1982 годов.
Для строительства Театра на Подоле 20 лет назад снесли усадьбу №20 1880 года сооружения. А на месте фабрики "Юность" была промышленная зона "Черная грязь". Здесь был завод минеральных вод, затем квасоварня.
"Из действительно старинных домов уцелел только №10-а - типичный киевский пятиоконный дом", - говорится в сообщении.
Значительные изменения Андреевский спуск претерпел и в 1900-1915 гг., когда началось строительство крупных доходных домов. На месте дома №2-б, где находится часть Музея одной улицы, был дом с рестораном. Его разобрали, а на этом месте построили доходный дом Фролова, который сохранился до сих пор.
Но самый красивый доходный дом - Андрея Слинько (№34) - был построен в начале 1900-х. Его украшали два огромных купола. В послевоенные годы купола снесли. Правда, недавно были дискуссии среди архитекторов о возможности их восстановить.
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