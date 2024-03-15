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Смотрите, как будет выглядеть разрушенный университет в Ирпени после восстановления (фото)

Ирпень, Пятница 15 марта 2024 16:39
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Смотрите, как будет выглядеть разрушенный университет в Ирпени после восстановления (фото) Как будет выглядеть университет после восстановления (фото: MASA architects)
Автор: Василина Копытко

Архитекторы показали проект восстановления Государственного налогового университета в Ирпени, который в 2022 году получил значительные разрушения из-за обстрелов россиян.

О том, как будет выглядеть университет после восстановления, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию MASA architects в Instagram.

Как будет выглядеть университет после восстановления

"В разгар российского вторжения в Украину в 2022 году, в разгар Ирпенской битвы Государственный налоговый университет (ГПУ) получил сокрушительный удар. Особенно сильно пострадало его культовое главное здание, расположенное на главных улицах Ирпени. Вместо того, чтобы просто восстанавливать утраченное, ГПУ стремится к трансформации, которая отвечает его текущим потребностям и функциям", - говорят архитекторы.

MASA architects и MADMA urbanism+landscape поделились эскизным проектом этого здания и окружающего ландшафта, который создали в сотрудничестве с местными партнерами: проектным бюро Druid, Beloded Landscaping и IRS.

"Несмотря на войну, которая до сих пор длится, мы очень хотели быть активными в восстановлении Ирпени", - говорят авторы проекта.

Смотрите, как будет выглядеть разрушенный университет в Ирпени после восстановления (фото)Смотрите, как будет выглядеть разрушенный университет в Ирпени после восстановления (фото)Смотрите, как будет выглядеть разрушенный университет в Ирпени после восстановления (фото)Так будет выглядеть университет после восстановления (фото: MASA architects)

Архитекторы при разработке проекта пытались оптимизировать стоимость и эффективность строительства. Восстановленное здание должно стать одним из символов нового поколения города.

Новый проект подразумевает обустройство окружающего пространства вокруг здания и увеличение зоны для пешеходов. Первый этаж здания планируют сделать прозрачным.

Смотрите, как будет выглядеть разрушенный университет в Ирпени после восстановления (фото)Смотрите, как будет выглядеть разрушенный университет в Ирпени после восстановления (фото)Так будет выглядеть университет после восстановления (фото: MASA architects)

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