Дивіться, як виглядатиме завод з виробництва Bayraktar, який вже будують в Україні (фото)

Турецька компанія Baykar почала будувати в Україні завод з виробництва безпілотників. Підприємство вироблятиме дрони Bayraktar моделі ТВ2 або ТВ3.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Reuters .

Як виглядатиме завод Bayraktar

Площа заводу становитиме понад 30 000 кв. м. Над виробництвом працюватимуть кілька сотень українських фахівців інженерів та техніків.

"Наш завод будується. Нам потрібно приблизно 12 місяців, щоб завершити будівництво, і тоді ми перейдемо до внутрішнього оснащення, обладнання та організаційної структури. Завод в Україні великий, ми плануємо найняти близько 500 осіб", - заявив глава компанії Халюк Байкар.

Відповідаючи на запитання, чи можуть проблеми безпеки, пов’язані з поточним конфліктом, викликати занепокоєння для заводу, Байкар сказав, що плани повністю просуваються вперед і що ніщо не може їх зупинити.

У ЗМІ також уже з'явилися перші макети майбутнього центру Baykar в Україні.

Так виглядатиме завод по будівництву Bayraktar в Україні (фото: Defense Express)

Раніше у компанії заявляли, що зможуть виготовляти 120 дронів в рік на українському заводі.

Додамо, що крім моделі Bayraktar TB2, на який є великий попит, також планують виготовляти важкий дрон Akıncı та безпілотний винищувач Kızılelma та іншу продукцію компанії Baykar.

Нагадаємо, що безпілотники Bayraktar дуже допомогли українській армії нищити ворожу техніку на початку повномасштабної війни та вже не одноразово довели свою ефективність.