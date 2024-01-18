ua en ru
Чт, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Посол України в Туреччині: актуальність Bayraktar не зникла, втім використовують інакше

Четвер 18 січня 2024 17:55
UA EN RU
Посол України в Туреччині: актуальність Bayraktar не зникла, втім використовують інакше Фото: актуальність Bayraktar не зникла, втім використовують інакше (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Актуальність турецьких безпілотників Bayraktar у війні проти Росії не зникла, втім, БпЛА сьогодні використовують з іншими цілями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Туреччині Василя Боднара під час брифінгу.

"Насправді актуальність (Bayraktar, - ред.) не зменшилася, просто є інша методика використання... На сьогодні, оскільки лінія фронту більш-менш стабільна, а система протиповітряної оборони (Росії, - ред.) глибоко ешелонована, використання за прямим призначенням цих безпілотників Bayraktar для удару по ворожих силах є недоцільним, оскільки вони, як і будь-який літальний апарат, доволі вразливі для ППО. Тому їх використовують зовсім з іншими цілями", - сказав Боднар.

За словами посла, сьогодні продовжується не лише поставки безпілотників Bayraktar до України, але й комплектуючих, які допомагають розвитку нових видів БпЛА у Туреччині.

"Це все складає взаємодоповнюючу взаємодію в оборонно-промисловому комплексі... І, звичайно, не знімається з порядку денного будівництво заводу Bayraktar в Україні і виробництво цих безпілотників зі штампом "Made in Ukraine", - додав посол Боднар.

Завод Bayraktar

У липні 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про підготовку угоди з Туреччиною, яка дозволить розпочати будівництво заводу безпілотників Bayraktar на території нашої країни.

Компанія Baykar вже отримала від Туреччини ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні. Тим часом гендиректор Халюк Байрактар сказав, що завод в Україні відкриють уже 2025 року. Обсяг запланованих інвестицій становить 95,5 млн доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Війна в Україні
NEWS
Україна найближчими тижнями отримає від Франції шість САУ Caesar
Україна найближчими тижнями отримає від Франції шість САУ Caesar
DAILY
Чому військовим досі складно отримати статус УБД і навіщо він потрібен
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Чому військовим досі складно отримати статус УБД і навіщо він потрібен