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Смотрите, как будет выглядеть проспект Украинских Героев в Одессе после реконструкции: фото и видео

Одесса, Суббота 18 мая 2024 09:01
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Смотрите, как будет выглядеть проспект Украинских Героев в Одессе после реконструкции: фото и видео Как будет выглядеть проспект после реконструкции (скриншот с видео)
Автор: Василина Копытко

В Одессе местные архитекторы представили проект реконструкции пешеходного проспекта Украинских Героев, расположенного в историческом центре города.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ARCHHUB в Instagram.

Как будет выглядеть проспект Украинских Героев в Одессе

Проспект Украинских Героев простирается от Старобазарного сквера до Дерибасовской площади. По задумке авторов проекта, проспект разделят на разные функциональные зоны. Реконструкция предполагает, что на проспекте будет территория памяти, книжный рынок, общее пространство и зона развлечений.

"Пешеходный проспект Украинских Героев в сердце Одессы - символ единения истории и современности, культуры и природы города", - заявляют архитекторы.

По словам авторов проекта, они стремились создать простор для отдыха, спорта, встреч с родными и вдохновения.

Смотрите, как будет выглядеть проспект Украинских Героев в Одессе после реконструкции: фото и видеоСмотрите, как будет выглядеть проспект Украинских Героев в Одессе после реконструкции: фото и видеоТак может выглядеть проспект после реконструкции (скриншот с видео)

"Уверены, эта концепция станет местом комфорта граждан и будет способствовать развитию туризма и культурной активности", - заявляют авторы проекта.

Архитекторы предлагают сделать проспект полностью пешеходным, создать широкую зеленую зону, обустроить детские площадки и смотровое колесо.

Согласно плану, на проспекте построят арочные мосты над каждым перекрестком. Это позволит пешеходам безопасно переходить дорогу. Однако на представленных изображениях не показаны лифты для людей на колесных креслах и людей с детскими колясками.

Смотрите, как будет выглядеть проспект Украинских Героев в Одессе после реконструкции: фото и видеоСмотрите, как будет выглядеть проспект Украинских Героев в Одессе после реконструкции: фото и видеоСмотрите, как будет выглядеть проспект Украинских Героев в Одессе после реконструкции: фото и видеоСмотрите, как будет выглядеть проспект Украинских Героев в Одессе после реконструкции: фото и видеоТак может выглядеть проспект после реконструкции (скриншот с видео)

В Старобазарном сквере архитекторы хотят восстановить башню, являющуюся символом ярмарочной жизни Одессы. Также на территории проспекта они предлагают создать мемориал, посвященный украинским героям.

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