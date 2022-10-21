Дивіться, як виглядали українки 100 років тому і порівняйте їх із росіянками (фото)

Як виглядали українки 100 років тому

Наші жінки минулого століття відкрито демонстрували свій патріотизм. Він зчитувався у вишуканих вишиванках, віночках, розкішних прикрасах.

Стильні, доглянуті, ніжні – у цьому ви зможете самі переконатись поглянувши на кадри того часу.

Основні елементи українського народного вбрання сформувалися ще за князівства і пізніше практично не змінювалися. Наряди українців залежали здебільшого від місця проживання та матеріального достатку.

Але незалежно від цього, всі вбрання справді вражають нашу уяву своєю складністю, оригінальністю та красою.

Прикраси та аксесуари вигідно доповнювали образи українок та впадали у вічі своєю вишуканістю.

Як виглядали українки минулого століття

Як виглядали росіянки 100 років тому

Якщо говорити про Росію минулого століття, то села там виглядали тоді так само як і зараз. Там панувала бідність і розруха.

Тоді жили більш-менш великі міста - Москва і Петербург. В іншій же частині РФ не було гарних доріг, а люди зводили кінці з кінцями.

На кадрах ви можете побачити, як така ситуація відбилася на зовнішньому вигляді жінок у Росії.

Жінки в Росії 100 років тому були одягнені дуже просто. Хустка, сукня, нуль прикрас.

Так виглядали жінки в Росії 100 років тому