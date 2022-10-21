Смотрите, как выглядели украинки 100 лет назад и сравните их с россиянками (фото)

Как выглядели украинки 100 лет тому назад

Наши женщины в прошлом веке открыто демонстрировали свой патриотизм. Он считывался в изысканных вышиванках, веночках, шикарных украшениях.

Стильные, ухоженные, нежные - в этом вы сможете сами убедиться взглянув на кадры того времени.

Основные элементы украинского народного наряда сформировались еще во времена княжества и позже практически не менялись. Наряды украинцев зависели в основном от места жительства и материального достатка.

Но вне зависимости от этого, все наряды действительно поражают наше воображение своей сложностью, оригинальностью и красотой.

Украшения и аксессуары выгодно дополняли образы украинок и бросались в глаза своей изысканностью.

Как выглядели украинки в прошлом веке

Как выглядели россиянки 100 лет тому назад

Если говорить о России прошлого века, то села там выглядели тогда также, как и сейчас. В них царила бедность и разруха.

Тогда жили более-менее только большие города - Москва и Петербург. В остальной же части РФ не было хороших дорог, а люди сводили концы с концами.

На кадрах вы можете увидеть, как такая ситуация отразилась на внешнем виде женщин в России.

Женщины в России 100 лет назад были одеты ну очень просто. Косынка, платье, ноль украшений...

Так выглядели женщины в России 100 лет назад