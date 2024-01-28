Дивіться, як виглядали львів'яни на початку ХХ століття: рідкісні ретрофото

Як виглядали львів'яни 100 років тому

У першій декаді XX століття у львівській моді був S-подібний силует жіночого костюма кінця ХІХ століття. Популярними були блузки з напуском спереду, тонкою талією, розширеною донизу спідницею й корсетом. Це все робило жіночий силует тендітним.

Модниці часто додавали до образу різноманітні боа з хутра, тюлю, мережива, страусового пір’я. У чоловічому гардеробі модними були класичні костюми, головні убори, краватки. Дитяча мода фактично дублювала стилі чоловічого або жіночого одягу.

Початок ХХ століття (фото: Facebook/Igor Plotko)

Львівська пара 1900-1920 років (фото photo-lviv.in.ua)

На початку XX століття у Львові було дуже багато майстринь із пошиття одягу. Товариство кравців вважалося одним із найбільших у місті й налічувало понад 500 членів. Майже на кожній вулиці була швейна майстерня.

Львівська мода у ті часи, разом із європейськими течіями, створювала свої стилі. Майстрині почали шити одяг з елементами народного строю, декорованого вишивкою.

Українська вишивка в той період отримала світове визнання. Вона мала успіхи на виставках у Лондоні, Берліні та здобула велику золоту медаль на виставці в Турині.

Львів'яни на початку ХХ століття (фото: Facebook/Forgotten Galicia)