Дивіться, як виглядає знаменитий 900-річний дуб Києва, і де він знаходиться

Найстарішим деревом Києва вважається дуб Грюневальда, якому налічується 900 років.
Як він виглядає і де знаходиться, читайте на Styler нижче.
У матеріалі була використана інформація із сайту Wikipedia.org.
Дерево знаходиться в пансіонаті "Жовтень" у Кончі-Заспі. Дуб названо ім'ям німецького художника XV-XVI століття М. Грюневальда, який малював казкові та фантастичні дерева.
Дуб має велике дупло, де раніше розводили багаття, від чого дерево значно постраждало. Обхват його ствола 7 метрів, а висота 20 метрів.
З 2009 року проводяться заходи щодо лікування та збереження дерева. У 2010 році дуб Грюневальда став призером Всеукраїнського конкурсу "Національне дерево України", посівши І місце у номінації "Естетично цінне дерево України".
Дивіться, як виглядав центр Києва у 60-х роках.
Раніше ми ділилися рідкісними фото Києва, зробленими 100 років тому.