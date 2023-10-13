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Смотрите, как выглядит знаменитый 900-летний дуб Киева, и где он находится

Фото: Как выглядит старейший дуб Киева (ru.wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

Самым старым деревом Киева считается дуб Грюневальда, которому насчитывается 900 лет.

Как он выглядит, и где находится, читайте на Styler ниже.

В материале была использована информация с сайта Wikipedia.org.

Что известно о старом дубе Киева

Дерево находится в пансионате "Жовтень" в Конче-Заспе. Дуб назван именем немецкого художника XV-XVI века М. Грюневальда, который рисовал сказочные и фантастические деревья.

Дуб имеет большое дупло, в котором раньше разводили костры, от чего дерево значительно пострадало. Обхват его ствола 7 метров, а высота 20 метров. 

С 2009 года проводятся мероприятия по лечению и сохранению дерева. В 2010 году дуб Грюневальда стал призером Всеукраинского конкурса "Национальное дерево Украины", заняв I место в номинации "Эстетически ценное дерево Украины".

Дуб Грюневальда охраняется законом (фото: ru.wikipedia.org)

Смотрите, как выглядел центр Киева в 60-х годах.

Раньше мы делились редкими фото Киева, которые сделаны 100 лет назад.

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