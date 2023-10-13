Смотрите, как выглядит знаменитый 900-летний дуб Киева, и где он находится

Самым старым деревом Киева считается дуб Грюневальда, которому насчитывается 900 лет.
Как он выглядит, и где находится, читайте на Styler ниже.
В материале была использована информация с сайта Wikipedia.org.
Дерево находится в пансионате "Жовтень" в Конче-Заспе. Дуб назван именем немецкого художника XV-XVI века М. Грюневальда, который рисовал сказочные и фантастические деревья.
Дуб имеет большое дупло, в котором раньше разводили костры, от чего дерево значительно пострадало. Обхват его ствола 7 метров, а высота 20 метров.
С 2009 года проводятся мероприятия по лечению и сохранению дерева. В 2010 году дуб Грюневальда стал призером Всеукраинского конкурса "Национальное дерево Украины", заняв I место в номинации "Эстетически ценное дерево Украины".
Смотрите, как выглядел центр Киева в 60-х годах.
Раньше мы делились редкими фото Киева, которые сделаны 100 лет назад.