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Дивіться, як виглядає одна із настаріших площ Дніпра після реконструкції (фото)

Дніпро, П'ятниця 22 грудня 2023 17:28
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Дивіться, як виглядає одна із настаріших площ Дніпра після реконструкції (фото) Успенську площу в Дніпрі відреставрували (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

У Дніпрі відреставрували одну з найстаріших площ міста - Успенську. Роботи з відновлення розпочались ще у 2021 році.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Pragmatika.

Як зараз виглядає Успенська площа

Успенська площа у всі часи була дуже важливою частиною міста. У ХІХ ст. тут був розташований величний Успенський собор зі сквером, тому сюди постійно тягнулись люди. Під час радянської доби собор втратив свою значимість серед містян, тому територія навколо почала занепадати. А вже в часи Незалежності західна частина площі з колишнім собором стала найбільшим транспортним вузлом міста.

Після реконструкції на площі облаштували пішохідні зв’язки, висадили 285 дерев, створили куточки для дозвілля.

Також перерозподілили автомобільні потоки та впорядкували паркування, а ще у пріоритеті поставили пішоходів і велотранспорт.

При реконструкції території врахували потреби людей з інклюзією. Пішохідні переходи виконані на одному рівні з тротуаром, а ділянки поблизу них вимощені тактильною плиткою для людей із порушеннями зору.

Дивіться, як виглядає одна із настаріших площ Дніпра після реконструкції (фото)Дивіться, як виглядає одна із настаріших площ Дніпра після реконструкції (фото)Дивіться, як виглядає одна із настаріших площ Дніпра після реконструкції (фото)Дивіться, як виглядає одна із настаріших площ Дніпра після реконструкції (фото)Дивіться, як виглядає одна із настаріших площ Дніпра після реконструкції (фото)Ось так зараз виглядає оновлена площа (фото: Євген Савченко та Олег Мельников)

Також на території облаштували ігрову зону з дитячими майданчиками, камерну зону тихого відпочинку з декоративними деревами і фестивальну зону з трирівневою терасою, фонтаном та вільним простором для подій.

На ігровій зоні є тривимірний мотузковий майданчик, штучний бетонний рельєф та скеледром. Майданчик розрахований на дітей від трьох років. Також на території є гамаки, просторова сітка, гірка й арковий тунель. А біля самого майданчика встановлені лавки.

Дивіться, як виглядає одна із настаріших площ Дніпра після реконструкції (фото)Дивіться, як виглядає одна із настаріших площ Дніпра після реконструкції (фото)Дивіться, як виглядає одна із настаріших площ Дніпра після реконструкції (фото)Дивіться, як виглядає одна із настаріших площ Дніпра після реконструкції (фото)Дивіться, як виглядає одна із настаріших площ Дніпра після реконструкції (фото)Дивіться, як виглядає одна із настаріших площ Дніпра після реконструкції (фото)Дивіться, як виглядає одна із настаріших площ Дніпра після реконструкції (фото)Ось так зараз виглядає оновлена площа (фото: Євген Савченко та Олег Мельников)

У центрі площі облаштували каскадну звивисту терасу завдовжки 72 метри та заввишки близько 3 метрів. На кожному рівні є місця для перепочинку. З цієї тераси відкривається огляд на всю площу, тому звідси буде зручно спостерігати за проведеннями заходів.

Перед терасою встановили фонтан із вертикальними струменями до 3 метрів заввишки. Він запрацює навесні.

Площу також різноманітно ілюмінували. Тут підсвічуються не лише тротуари, а й крони дерев.

Дивіться, як виглядає одна із настаріших площ Дніпра після реконструкції (фото)Дивіться, як виглядає одна із настаріших площ Дніпра після реконструкції (фото)Дивіться, як виглядає одна із настаріших площ Дніпра після реконструкції (фото)Дивіться, як виглядає одна із настаріших площ Дніпра після реконструкції (фото)Ось так зараз виглядає оновлена площа (фото: Євген Савченко та Олег Мельников)

Раніше ми ділились проектом реконструкції однієї із центральних площ Львова.

Раніше ми писали про те, як може виглядати площа Міцкевича у Львові після реконструкції.

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