Смотрите, как выглядит одна из самых старых площадей Днепра после реконструкции (фото)

В Днепре отреставрировали одну из старейших площадей города - Успенскую. Работы по восстановлению начались еще в 2021 году.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Pragmatika .

Как сейчас выглядит Успенская площадь

Успенская площадь во все времена являлась очень важной частью города. В XIX в. здесь был расположен величественный Успенский собор со сквером, поэтому сюда постоянно тянулись люди. Во время советского периода собор потерял свою значимость среди горожан, поэтому территория вокруг начала приходить в упадок. А уже во время Независимости западная часть площади с бывшим собором стала крупнейшим транспортным узлом города.

После реконструкции на площади обустроили пешеходные связи, высадили 285 деревьев, создали уголки для досуга.

Также перераспределили автомобильные потоки и привели в порядок парковку, а еще в приоритете поставили пешеходов и велотранспорт.

При реконструкции территории учли потребности людей с инклюзией. Пешеходные переходы выполнены на одном уровне с тротуаром, а участки вблизи них вымощены тактильной плиткой для людей с нарушениями зрения.

Вот так сейчас выглядит обновленная площадь (фото: Евгений Савченко и Олег Мельников)

Также на территории обустроена игровая зона с детскими площадками, камерная зона тихого отдыха с декоративными деревьями и фестивальная зона с трехуровневой террасой, фонтаном и свободным пространством для событий.

На игровой зоне есть трехмерная веревочная площадка, искусственный бетонный рельеф и скалодром. Площадка рассчитана на детей от трех лет. Также на территории есть гамаки, пространственная сетка, горка и арочный тоннель. А у самой площадки установлены скамейки.

Вот так сейчас выглядит обновленная площадь (фото: Евгений Савченко и Олег Мельников)

В центре площади обустроили каскадную извилистую террасу длиной 72 метра и высотой около 3 метров. На каждом уровне есть места для отдыха. С этой террасы открывается обзор на всю площадь, поэтому отсюда будет удобно наблюдать за проведением мероприятий.

Перед террасой установили фонтан с вертикальными струями до 3 метров высотой. Он заработает весной.

Площадь также разнообразно иллюминировали. Здесь подсвечиваются не только тротуары, но и кроны деревьев.

Вот так сейчас выглядит обновленная площадь (фото: Евгений Савченко и Олег Мельников)