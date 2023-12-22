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Смотрите, как выглядит одна из самых старых площадей Днепра после реконструкции (фото)

Днепр, Пятница 22 декабря 2023 17:28
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Смотрите, как выглядит одна из самых старых площадей Днепра после реконструкции (фото) Успенскую площадь в Днепре отреставрировали (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В Днепре отреставрировали одну из старейших площадей города - Успенскую. Работы по восстановлению начались еще в 2021 году.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Pragmatika.

Как сейчас выглядит Успенская площадь

Успенская площадь во все времена являлась очень важной частью города. В XIX в. здесь был расположен величественный Успенский собор со сквером, поэтому сюда постоянно тянулись люди. Во время советского периода собор потерял свою значимость среди горожан, поэтому территория вокруг начала приходить в упадок. А уже во время Независимости западная часть площади с бывшим собором стала крупнейшим транспортным узлом города.

После реконструкции на площади обустроили пешеходные связи, высадили 285 деревьев, создали уголки для досуга.

Также перераспределили автомобильные потоки и привели в порядок парковку, а еще в приоритете поставили пешеходов и велотранспорт.

При реконструкции территории учли потребности людей с инклюзией. Пешеходные переходы выполнены на одном уровне с тротуаром, а участки вблизи них вымощены тактильной плиткой для людей с нарушениями зрения.

Смотрите, как выглядит одна из самых старых площадей Днепра после реконструкции (фото)Смотрите, как выглядит одна из самых старых площадей Днепра после реконструкции (фото)Смотрите, как выглядит одна из самых старых площадей Днепра после реконструкции (фото)Смотрите, как выглядит одна из самых старых площадей Днепра после реконструкции (фото)Смотрите, как выглядит одна из самых старых площадей Днепра после реконструкции (фото)Вот так сейчас выглядит обновленная площадь (фото: Евгений Савченко и Олег Мельников)

Также на территории обустроена игровая зона с детскими площадками, камерная зона тихого отдыха с декоративными деревьями и фестивальная зона с трехуровневой террасой, фонтаном и свободным пространством для событий.

На игровой зоне есть трехмерная веревочная площадка, искусственный бетонный рельеф и скалодром. Площадка рассчитана на детей от трех лет. Также на территории есть гамаки, пространственная сетка, горка и арочный тоннель. А у самой площадки установлены скамейки.

Смотрите, как выглядит одна из самых старых площадей Днепра после реконструкции (фото)Смотрите, как выглядит одна из самых старых площадей Днепра после реконструкции (фото)Смотрите, как выглядит одна из самых старых площадей Днепра после реконструкции (фото)Смотрите, как выглядит одна из самых старых площадей Днепра после реконструкции (фото)Смотрите, как выглядит одна из самых старых площадей Днепра после реконструкции (фото)Смотрите, как выглядит одна из самых старых площадей Днепра после реконструкции (фото)Смотрите, как выглядит одна из самых старых площадей Днепра после реконструкции (фото)Вот так сейчас выглядит обновленная площадь (фото: Евгений Савченко и Олег Мельников)

В центре площади обустроили каскадную извилистую террасу длиной 72 метра и высотой около 3 метров. На каждом уровне есть места для отдыха. С этой террасы открывается обзор на всю площадь, поэтому отсюда будет удобно наблюдать за проведением мероприятий.

Перед террасой установили фонтан с вертикальными струями до 3 метров высотой. Он заработает весной.

Площадь также разнообразно иллюминировали. Здесь подсвечиваются не только тротуары, но и кроны деревьев.

Смотрите, как выглядит одна из самых старых площадей Днепра после реконструкции (фото)Смотрите, как выглядит одна из самых старых площадей Днепра после реконструкции (фото)Смотрите, как выглядит одна из самых старых площадей Днепра после реконструкции (фото)Смотрите, как выглядит одна из самых старых площадей Днепра после реконструкции (фото)Вот так сейчас выглядит обновленная площадь (фото: Евгений Савченко и Олег Мельников)

Раньше мы делились проектом реконструкции одной из центральных площадей Львова.

Раньше мы писали, как может выглядеть площадь Мицкевича во Львове после реконструкции.

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