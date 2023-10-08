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Дивіться, як виглядає укриття під Києвом за 13 мільйонів з душем і спортзалом (фото)

Як виглядає новітнє укриття (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

У Юрівському ліцеї, що розташований у селі Гатне Київської області, завершили облаштування новітнього укриття. Воно може розмістити 700 осіб і розраховане не лише на школярів та працівників навчального закладу. Проєкт обійшовся у 12,9 млн грн, з них Київська обласна військова адміністрація виділила 6 млн грн.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Altanaua.

Як виглядає укриття у Юрівському ліцеї

Роботи стартували у листопаді  2022 року. Старі підвальні приміщення перетворили у безпечне та комфортне укриття. Воно обладнане усім необхідним, щоб перечекати повітряні тривоги.

Там може розміститися 700 осіб. Його може відвідати кожен охочий в будь-який час - укриття відкрите цілодобово.

В укритті облаштували чотири зали, які обладнали меблями та інтерактивними комплексами. Також є три кімнати для співробітників ліцею. Приміщення обладнали сучасною протипожежною системою, є бездротовий інтернет.

Ось так виглядає укриття в Юрівському ліцеї у Гатному (фото: Altanaua)

Також в укритті є сучасні системи вентиляції, водопостачання та каналізації. А ще -  6 санвузлів та 6 душових кабін для максимально комфортного перебування людей під час тривоги. 

У підсобних приміщеннях розмістили запаси питної води, продуктові набори, аптечки, ковдри, спальні мішки, розкладачки, каремати. Для ліцею також придбали генератор.

Це укриття на 99% готове, залишилося тільки закінчити роботи щодо водоізоляції.

Ось так виглядає укриття в ліцеї (фото: Altanaua)

Зазначимо, що це вже другий реалізований проєкт компанії "Атлана"  з облаштування  укриття у Київській області. У травні цього року вони завершили будівництво в іншому ліцеї Гатного.

Як виглядає укриття в Гатненському ліцеї

Будівництво цього укриття стартувало ще у жовтні 2022 року. Раніше це було підвальне приміщення, яке було абсолютно непридатне для перебування дітей.

Зараз ці приміщення мають подвійне призначення - окрім того, що тут можуть діти перечікувати повітряні тривоги, вони також використовуються як спортивні зали для учнів школи та дошкільнят.

Що є в укритті:

  • 2 великі спортивні зали
  • кімната для навчання дошкільнят
  • кімната для настільного тенісу
  • проекційні екрани з аудіосистемою
  • дивани та розкладні лавки
  • тренерські кімнати
  • тренерські душові та санвузол
  • чоловічі та жіночі роздягальні
  • душові та санвузли для дітей
  • кімната для охорони з відеоспостереженням
  • господарські приміщення
  • бойлерна

Ось так виглядає перше новітнє укриття в Гатному (фото: Altanaua)

Раніше ми показували, як виглядають арт-укриття в Херсоні.

Переглядайте також фото, як виглядають найкраще та найгірше укриття Києва.

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Київ