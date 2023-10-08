Смотрите, как выглядит укрытие под Киевом за 13 миллионов с душем и спортзалом (фото)
В Юровском лицее, расположенном в селе Гатное Киевской области, завершили обустройство новейшего укрытия. Оно может разместить 700 человек и рассчитано не только на школьников и работников учебного заведения. Проект обошелся в 12,9 млн. грн., из них Киевская областная военная администрация выделила 6 млн. грн.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Altanaua.
Как выглядит укрытие в Юровском лицее
Работы стартовали в ноябре 2022 года. Старые подвальные помещения превратили в безопасное и комфортное укрытие. Оно оборудовано всем необходимым, чтобы переждать воздушные тревоги.
Там может разместиться 700 человек. Его может посетить каждый желающий в любое время - укрытие открыто круглосуточно.
В укрытии обустроили четыре зала, которые оборудовали мебелью и интерактивными комплексами. Также есть три комнаты для сотрудников лицея. Помещения оборудовали современной противопожарной системой, есть беспроводной интернет.
Так выглядит укрытие в Юровском лицее в Гатном (фото: Altanaua)
Также в укрытии есть современные системы вентиляции, водоснабжения и канализации. А еще - 6 санузлов и 6 душевых кабин для максимально комфортного пребывания людей во время тревоги.
В подсобных помещениях разместили запасы питьевой воды, продуктовые наборы, аптечки, одеяла, спальные мешки, раскладушки, карематы. Для лицея также приобрели генератор.
Это укрытие на 99% готово, осталось только закончить работы по водоизоляции.
Вот так выглядит укрытие в лицее (фото: Altanaua)
Отметим, что это уже второй реализованный проект компании "Атлана" по обустройству укрытия в Киевской области. В мае этого года они завершили строительство в другом Гатненском лицее.
Как выглядит укрытие в Гатненском лицее
Строительство этого укрытия стартовало еще в октябре 2022 года. Раньше это было подвальное помещение, совершенно непригодное для пребывания детей.
Сейчас эти помещения имеют двойное назначение - кроме того, что здесь могут пережидать дети воздушные тревоги, они также используются как спортивные залы для учеников школы и дошкольников.
Что есть в укрытии:
- 2 больших спортивных зала
- комната для обучения дошкольников
- комната для настольного тенниса
- проекционные экраны с аудиосистемой
- диваны и раскладные скамейки
- тренерские комнаты
- тренерские душевые и санузел
- мужские и женские раздевалки
- душевые и санузлы для детей
- комната для охраны с видеонаблюдением
- хозяйственные помещения
- бойлерная
Вот так выглядит первое новейшее укрытие в Гатном (фото: Altanaua)
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