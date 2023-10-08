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Смотрите, как выглядит укрытие под Киевом за 13 миллионов с душем и спортзалом (фото)

Киев, Воскресенье 08 октября 2023 10:25
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Смотрите, как выглядит укрытие под Киевом за 13 миллионов с душем и спортзалом (фото) Как выглядит новейшие укрытие (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В Юровском лицее, расположенном в селе Гатное Киевской области, завершили обустройство новейшего укрытия. Оно может разместить 700 человек и рассчитано не только на школьников и работников учебного заведения. Проект обошелся в 12,9 млн. грн., из них Киевская областная военная администрация выделила 6 млн. грн.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Altanaua.

Как выглядит укрытие в Юровском лицее

Работы стартовали в ноябре 2022 года. Старые подвальные помещения превратили в безопасное и комфортное укрытие. Оно оборудовано всем необходимым, чтобы переждать воздушные тревоги.

Там может разместиться 700 человек. Его может посетить каждый желающий в любое время - укрытие открыто круглосуточно.

В укрытии обустроили четыре зала, которые оборудовали мебелью и интерактивными комплексами. Также есть три комнаты для сотрудников лицея. Помещения оборудовали современной противопожарной системой, есть беспроводной интернет.

Смотрите, как выглядит укрытие под Киевом за 13 миллионов с душем и спортзалом (фото)Смотрите, как выглядит укрытие под Киевом за 13 миллионов с душем и спортзалом (фото)Так выглядит укрытие в Юровском лицее в Гатном (фото: Altanaua)

Также в укрытии есть современные системы вентиляции, водоснабжения и канализации. А еще - 6 санузлов и 6 душевых кабин для максимально комфортного пребывания людей во время тревоги.

В подсобных помещениях разместили запасы питьевой воды, продуктовые наборы, аптечки, одеяла, спальные мешки, раскладушки, карематы. Для лицея также приобрели генератор.

Это укрытие на 99% готово, осталось только закончить работы по водоизоляции.

Смотрите, как выглядит укрытие под Киевом за 13 миллионов с душем и спортзалом (фото)Смотрите, как выглядит укрытие под Киевом за 13 миллионов с душем и спортзалом (фото)Вот так выглядит укрытие в лицее (фото: Altanaua)

Отметим, что это уже второй реализованный проект компании "Атлана" по обустройству укрытия в Киевской области. В мае этого года они завершили строительство в другом Гатненском лицее.

Как выглядит укрытие в Гатненском лицее

Строительство этого укрытия стартовало еще в октябре 2022 года. Раньше это было подвальное помещение, совершенно непригодное для пребывания детей.

Сейчас эти помещения имеют двойное назначение - кроме того, что здесь могут пережидать дети воздушные тревоги, они также используются как спортивные залы для учеников школы и дошкольников.

Что есть в укрытии:

  • 2 больших спортивных зала
  • комната для обучения дошкольников
  • комната для настольного тенниса
  • проекционные экраны с аудиосистемой
  • диваны и раскладные скамейки
  • тренерские комнаты
  • тренерские душевые и санузел
  • мужские и женские раздевалки
  • душевые и санузлы для детей
  • комната для охраны с видеонаблюдением
  • хозяйственные помещения
  • бойлерная

Смотрите, как выглядит укрытие под Киевом за 13 миллионов с душем и спортзалом (фото)Смотрите, как выглядит укрытие под Киевом за 13 миллионов с душем и спортзалом (фото)Смотрите, как выглядит укрытие под Киевом за 13 миллионов с душем и спортзалом (фото)Вот так выглядит первое новейшее укрытие в Гатном (фото: Altanaua)

Раньше мы показывали, как выглядят арт-укрытия в Херсоне.

Просматривайте также фото, как выглядят лучшее и худшее укрытие Киева.

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Киев