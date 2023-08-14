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Смотрите, как выглядит популярный курорт Затока в августе (видео)

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Затока, Понедельник 14 августа 2023 09:16
Смотрите, как выглядит популярный курорт Затока в августе (видео) Фото: Как выглядят пляжи Затоки летом 2023 года (zatoka.travel)
Автор: Людмила Жукова

Поселок городского типа Затока в Одесской области два года назад был одним из самых популярных курортов внутри страны среди украинцев. Но после полномасштабного вторжения россиян и дрейфующих мин в Черном море - жизнь там остановилась.

Как в августе 2023 года выглядит любимое место отдыха многих украинцев показали на странице в Facebook "Жити у Вінниці".

Как сейчас выглядит курорт Затока

"Пустые пляжи Затоки. Когда-то здесь негде было яблоку упасть", - подписали ролик.

Так, на видео показали Центральный пляж курорта, на котором нет ни души. Съемка сделана 1 августа 2023 года.

Ролик можно посмотреть по этой ссылке.

Как выглядела Затока в 2021 году

Два года назад в Затоке были толпы туристов. Здесь отдыхали всеми семьями, с детьми. На курорте предлагали отдохнуть на любой бюджет - от скромного до с супер-комфортного.

Смотрите, как выглядит популярный курорт Затока в августе (видео)Так выглядела Затока в 2021 году (фото: zaodessu.com.ua)

Украинцы надеются, что в следующем году сюда вернется жизнь. Об этом они пишут в многочисленных комментариях.

  • Улюблена Затока. Лише приємні спогади. Такою одинокою і сумною влітку вона не була ніколи. Але все буде добре і ми не раз ще відпочиватимемо тут.
  • Віримо у ЗСУ! Наступного літа знову повернеться життя! Дай Боже сил нашим воїнам, вигнати цю нечисть з нашої землі!
  • Одне з найулюбленіших місць відпочинку. Ми обов'язково приїдемо на відпочинок.
  • Боже, як боляче дивитись! Обожнюю Затоку, найкраще місце для відпочинку! Віримо, що наступного літа ми там будемо відпочивати!

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Ранее мы рассказывали, как отели и пляжи в Крыму пустуют на пике сезона.

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