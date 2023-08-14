Смотрите, как выглядит популярный курорт Затока в августе (видео)
Поселок городского типа Затока в Одесской области два года назад был одним из самых популярных курортов внутри страны среди украинцев. Но после полномасштабного вторжения россиян и дрейфующих мин в Черном море - жизнь там остановилась.
Как в августе 2023 года выглядит любимое место отдыха многих украинцев показали на странице в Facebook "Жити у Вінниці".
Как сейчас выглядит курорт Затока
"Пустые пляжи Затоки. Когда-то здесь негде было яблоку упасть", - подписали ролик.
Так, на видео показали Центральный пляж курорта, на котором нет ни души. Съемка сделана 1 августа 2023 года.
Ролик можно посмотреть по этой ссылке.
@artem_sabanchuk
Затока сегодня 07.08.2023#українапонадусе #затока2023 #морепляжоригинальный звук - Антикварная Одесса
@zatoka_limanskiybereg
Затока, ст Лиманська, частина 3 #україна #затока #украина #rec #recommendations #лиманскийберегoriginal sound - zatoka_limanskiybereg
Как выглядела Затока в 2021 году
Два года назад в Затоке были толпы туристов. Здесь отдыхали всеми семьями, с детьми. На курорте предлагали отдохнуть на любой бюджет - от скромного до с супер-комфортного.
Так выглядела Затока в 2021 году (фото: zaodessu.com.ua)
Украинцы надеются, что в следующем году сюда вернется жизнь. Об этом они пишут в многочисленных комментариях.
- Улюблена Затока. Лише приємні спогади. Такою одинокою і сумною влітку вона не була ніколи. Але все буде добре і ми не раз ще відпочиватимемо тут.
- Віримо у ЗСУ! Наступного літа знову повернеться життя! Дай Боже сил нашим воїнам, вигнати цю нечисть з нашої землі!
- Одне з найулюбленіших місць відпочинку. Ми обов'язково приїдемо на відпочинок.
- Боже, як боляче дивитись! Обожнюю Затоку, найкраще місце для відпочинку! Віримо, що наступного літа ми там будемо відпочивати!
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