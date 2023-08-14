Смотрите, как выглядит популярный курорт Затока в августе (видео)

Поселок городского типа Затока в Одесской области два года назад был одним из самых популярных курортов внутри страны среди украинцев. Но после полномасштабного вторжения россиян и дрейфующих мин в Черном море - жизнь там остановилась.

Как в августе 2023 года выглядит любимое место отдыха многих украинцев показали на странице в Facebook "Жити у Вінниці".

Как сейчас выглядит курорт Затока

"Пустые пляжи Затоки. Когда-то здесь негде было яблоку упасть", - подписали ролик.

Так, на видео показали Центральный пляж курорта, на котором нет ни души. Съемка сделана 1 августа 2023 года.

Ролик можно посмотреть по этой ссылке.

Как выглядела Затока в 2021 году

Два года назад в Затоке были толпы туристов. Здесь отдыхали всеми семьями, с детьми. На курорте предлагали отдохнуть на любой бюджет - от скромного до с супер-комфортного.

Так выглядела Затока в 2021 году (фото: zaodessu.com.ua)

Украинцы надеются, что в следующем году сюда вернется жизнь. Об этом они пишут в многочисленных комментариях.