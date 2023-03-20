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Дивіться, як виглядає перше відділення "Нової пошти" у Литві (фото)

Фото: "Нова пошта" відкрилася у Литві (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Відтепер українці в Литві можуть легко відправляти речі додому та швидко отримувати їх від рідних з України. Річ у тому, що "Нова пошта" відкрила своє відділення у Вільнюсі. Це вже друга європейська країна, де з’явилися відділення Nova Post.

Про таку новину повідомила прес-служба компанії.

"Нова пошта" у Вільнюсі

У компанії кажуть, що НП "має чим здивувати литовців та стане надійним партнером та опорою для майбутніх клієнтів тут".

До речі, в травні ще одне відділення НП відкриють у місті Каунас, "щоб ще більше людей могли скористатись швидкою доставкою".

Також цього року українська компанія вийде на ринок Естонії та Латвії.

Де знайти "Нову пошту" у Вільнюсі

Відділення Nova Post запрацювало у Вільнюсі на вулиці Жальгіре (Žalgirio g. 92, LT-09303).

Це вантажне відділення, у якому можна відправляти та отримувати з України посилки вагою до тисячі кілограмів.

Відділення працюватиме щоденно, щоб кожен устиг відправити або отримати свої посилки.

Термін доставки - від п'яти робочих днів.

Вартість доставки складає:

  • до 2 кг - 300 грн
  • до 10 кг - 450 грн
  • до 30 кг - 600 грн
  • від 31 кг до 1000 кг - 25 грн за 1 кг ваги.

Так виглядає "Нова пошта" у Вільнюсі (фото: прес-служба)

Нагадаємо, що "Укрпошта" знизила тарифи на посилки до Німеччини більш ніж вдвічі.

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