Дивіться, як виглядає перше відділення "Нової пошти" у Литві (фото)

"Нова пошта" у Вільнюсі

У компанії кажуть, що НП "має чим здивувати литовців та стане надійним партнером та опорою для майбутніх клієнтів тут".

До речі, в травні ще одне відділення НП відкриють у місті Каунас, "щоб ще більше людей могли скористатись швидкою доставкою".

Також цього року українська компанія вийде на ринок Естонії та Латвії.

Де знайти "Нову пошту" у Вільнюсі

Відділення Nova Post запрацювало у Вільнюсі на вулиці Жальгіре (Žalgirio g. 92, LT-09303).

Це вантажне відділення, у якому можна відправляти та отримувати з України посилки вагою до тисячі кілограмів.

Відділення працюватиме щоденно, щоб кожен устиг відправити або отримати свої посилки.

Термін доставки - від п'яти робочих днів.

Вартість доставки складає:

до 2 кг - 300 грн

до 10 кг - 450 грн

до 30 кг - 600 грн

від 31 кг до 1000 кг - 25 грн за 1 кг ваги.

Так виглядає "Нова пошта" у Вільнюсі (фото: прес-служба)