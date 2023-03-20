Смотрите, как выглядит первое отделение "Новой почты" в Литве (фото)

"Новая почта" в Вильнюсе

К слову, в мае еще одно отделение НП откроют в городе Каунас.

"Для нас честь вести бизнес в Литве. Я уверен, что Nova Post нечем удивить литовцев и станет надежным партнером и опорой для наших будущих клиентов здесь. Мы быстры, мы надежны, мы гибки и клиентоориентированы и мы не планируем останавливаться. Поэтому уже в мае откроем отделения в городе Каунас, чтобы еще больше людей могли воспользоваться быстрой доставкой от Nova Post. Кроме того, в этом году мы выйдем на рынок Эстонии и Латвии", - рассказал соучредитель Новой почты Владимир Поперешнюк.

Где найти "Новую почту" в Вильнюсе

Отделение Nova Post заработало в Вильнюсе по адресу Žalgirio g. 92, LT-09303. Это грузовое отделение, в котором можно отправлять и получать посылки весом до 1000 кг.

Отделение будет ежедневно работать, чтобы каждый успел отправить или получить свои посылки. Срок доставки – от 5 рабочих дней.

Стоимость доставки составляет:

• до 2 кг – 300 грн,

• до 10 кг – 450 грн,

• до 30 кг – 600 грн,

• от 31 кг до 1000 кг – 25 грн за 1 кг веса.

Так выглядит "Новая почта" в Вильнюсе (фото: пресс-служба)