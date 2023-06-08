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Дивіться, як виглядає одне з найбрудніших озер Києва: пляшки, сморід і будсміття

Як виглядає одне з найбрудніших озер в Києві (колаж РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Одне з найбрудніших озер в Києві настільки запустошене і закинуте, що його навіть не можна знайти на картах за офіційною назвою. А будівництво і промзона поруч погіршують ситуацію із забрудненням ще більше.

На заклик киян щодо очищення озера відреагували в КП "Плесо", розмістивши пост в Facebook.

Що відомо про водойму

Мова йде про озеро "Кругле", яке знаходиться біля метро "Лісова", неподалік від вулиць Попудренко і Мурманська. Його ще називають "Озеро ДШК" за назвою Дарницького шовкового комбінату, колись розташованого поруч.

Ось тут знаходиться озеро "Кругле" (google.com/maps)

Екологічна ситуація на озері просто кричить про те, що водойму необхідно очищати. Вона завалена не лише побутовим сміттям, на кшталт пляшок, а й будівельним сміттям, яке вивантажили просто на березі.

В озері через критичну ситуацію із забрудненням гине риба, через що в повітрі стоїть неприємний запах.

Ситуація з екологією на озері вкрай складна (скриншоти)

Наразі вже проведено інспекцію і розроблено план з очищення водойми

"На нараді було залучено представників Департаменту міського благоустрою КМДА, Деснянської РДА та КП "Київблагоустрій". Вони провели детальний огляд озера та його берегової зони, щоб з'ясувати причини забруднення та розробити порядок чітких дій для його вирішення", - говориться в повідомленні КП "Плесо".

Водойму обстежили з дрона (фото: facebook.com/pleso2016)

В планах комунальних служб залучити працівників з місцевих доглядових служб та добровольців для очищення озера, як самої водойми, так і берегової зони.

Планується залучити водні транспортні засоби та спеціальне обладнання для збирання відходів із поверхні води.

Раніше ми писали також, як виглядає одне з найбрудніших місць Києва.

Також читайте, що в Києві на озері зафіксували справжнє торнадо.

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