Смотрите, как выглядит одно из самых грязных озер Киева: бутылки, вонь и строймусор

Одно из самых грязных озер в Киеве показали настолько заброшено, что его даже нельзя найти на картах под официальным названием. А строительство и промзона рядом усугубляют ситуацию с загрязнением еще больше.
На призыв киевлян по очищению озера отреагировали в КП "Плесо", разместив пост в Facebook.
Речь идет об озере "Круглое", которое находится возле метро "Лесная", недалеко от улиц Попудренко и Мурманская. Его еще называют "Озеро ДШК" по названию Дарницкого шелкового комбината, когда-то расположенного рядом.
Вот здесь находится озеро "Круглое" (google.com/maps)
Экологическая ситуация на озере просто кричит о том, что водоем необходимо очищать. Он завален не только бытовым мусором, вроде бутылок, но и строительным мусором, который выгрузили прямо на берегу.
В озере из-за критической ситуации с загрязнением гибнет рыба, из-за чего в воздухе стоит неприятный запах.
Ситуация с экологией на озере очень сложная (скриншоты)
"На совещании были привлечены представители Департамента городского благоустройства КГГА, Деснянской РГА и КП "Київблагоустрій". Они провели детальный осмотр озера и его береговой зоны, чтобы выяснить причины загрязнения и разработать порядок четких действий для его решения", - говорится в сообщении КП "Плесо".
Водоем был обследован с дрона (фото: facebook.com/pleso2016)
В планах коммунальных служб привлечь работников местных досмотровых служб и добровольцев для очистки озера, как самого водоема, так и береговой зоны.
Планируется привлечь водные транспортные средства и специальное оборудование для сбора отходов с поверхности воды.
Раньше мы писали также, как выглядит одно из самых грязных мест Киева.
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