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У Києві на озері зафіксували справжнє "водяне торнадо" (відео)

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Київ, Понеділок 05 червня 2023 14:37
У Києві на озері зафіксували справжнє "водяне торнадо" (відео) Озеро Вербне в Києві (фото: kiev.foto/info)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві на озері побачили справжній водяний смерч, який ще називають "торнадо над водою".

Дивіться на відео в матеріалі Styler, як виглядає рідкісне явище.

В понеділок 5 червня відпочивальникам вдалося зняти на відео водяний смерч, який близько хвилини крутився поверхнею води.

Трапилося це рідкісне явище на озері Вербне, що на Оболоні неподалік від парку "Наталка".

У Києві на озері зафіксували справжнє &quot;водяне торнадо&quot; (відео)

У Києві на озері зафіксували справжнє &quot;водяне торнадо&quot; (відео)

Скриншот: Styler

Дивіться нижче відео явища:

Навіть місцеві рятувальники дивуються

Очевидці запитали у місцевих рятувальників, чи часто у них там таке трапляється. На що ті відповіли, що самі бачать це явище вперше.

У Києві на озері зафіксували справжнє &quot;водяне торнадо&quot; (відео)

Тут помітили водяний смерч (скриншот)

Звідки беруться такі торнадо

Водяні смерчі, які також називають "торнадо над водою", утворюються з мезоциклонів способом, фактично ідентичним наземним торнадо у зв'язку з сильними грозами.

Торнадо, який переміщується від землі до водойми, також вважатиметься водяним смерчем.

Цікаво, що в час, коли помітили торнадо, ні грози, ні навіть натяку на неї в столиці не було.

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Київ торнадо озеро