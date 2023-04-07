Дивіться, як виглядає одне з найбрудніших місць Києва: пацюки, гнилі фрукти і сморід

Щури, гнилі фрукти і сморід

"Нічого незвичайного, просто звичайний столичний пасажирсько-пересадочний вузол біля метро Шулявська, де ви можете спостерігати за пацюками, "насолодитися" ароматами фруктів і овочів, запустити рибу у "ставок", покормити у цьому ж "ставку" качок та лебедів. Звичайний день української столиці..." - підписані кадри.

І це ще не все

За словами автора допису Павла Постоєнка, тут на кожному кроці різні перешкоди так і намагаються вас тут затримати на довше.

"Арматура, яка стирчить на місці, де мали б починатися пішохідна доріжка шляхопроводу. Штендери, які перекривають тротуар. Автівки, ну куди ж без них", - пише блогер.

З іншого боку Шулявського шляхопроводу, за зупинкою громадського транспорту на Гетьмана, теж така собі картинка - гори бруду, пляшок, пакетів.

Отак виглядають сьогодні вулиці біля метро "Шулявська" (фото: facebook.com/Пасажири Києва)