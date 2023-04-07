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Смотрите, как выглядит одно из самых грязных мест Киева: крысы, гнилые фрукты и вонь

Как выглядит одно из самых грязных мест Киева (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве есть места, на которые без слез и не взглянуть. И расположены они не так далеко от центра столицы - у метро "Шулявская".

Кадры, вызывающие удивление и отвращение, поделились в Facebook "Пасажири Києва".

Крысы, гнилые фрукты и вонь

"Ничего необычного, просто обычный столичный пассажирско-пересадочный узел возле метро Шулявская, где вы можете наблюдать за крысами, "наслаждаться" ароматами фруктов и овощей, запустить рыбу в "пруд", покормить в этом же "ставке" уток и лебедей. Обычный день украинской столицы..." - подписаны кадры.

И это еще не все

По словам автора сообщения Павла Постоенко, здесь на каждом шагу разные препятствия так и пытаются вас здесь задержать дольше.

"Арматура, которая торчит на месте, где должна начинаться пешеходная дорожка путепровода. Штендеры, которые перекрывают тротуар. Автомобили, ну куда же без них", - пишет блогер.

С другой стороны Шулявского путепровода, за остановкой общественного транспорта на Гетьмана, тоже такая себе картинка - горы грязи, бутылок, пакетов.

Вот так выглядят сегодня улицы возле метро "Шулявская" (фото: facebook.com/Пассажиры Киева)

Раньше мы писали, что MONATIK появился в киевской электричке и начал петь.

Кроме того, читайте, что в центре Киева мужчина угрожал парковщикам удостоверением Генпрокуратуры.

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Киев