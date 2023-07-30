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Смотрите на самую высокую модель OnlyFans, которая ежемесячно зарабатывает миллионы

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Воскресенье 30 июля 2023 22:22
Смотрите на самую высокую модель OnlyFans, которая ежемесячно зарабатывает миллионы Мари Темара (фото: instagram.com/marietemara)
Автор: Светлана Мащенко

28-летняя OnlyFans-модель Мари Темара имеет больше двух метров роста. Она зарабатывает в месяц более 250 000 фунтов стерлингов (11 млн грн) на своих фотографиях.

Смотрите, как выглядит красавица - в материале Styler дальше.

Кто такая Мари Темара

Девушка имеет 7 футов (2,13 метра) роста. Но недавно ее заподозрили в том, что она врет, и на самом деле красотка гораздо ниже.

Именно поэтому Мари опубликовала видеоролик, на котором показано, как она стоит между своим папой, мамой и братом, которые, как оказалось, имеют либо такой же рост, либо еще выше девушки.

Смотрите на самую высокую модель OnlyFans, которая ежемесячно зарабатывает миллионыНа Instagram девушки подписано более 1,2 млн поклонников и она очень популярна

Мари зарабатывает на своих откровенных фото, работая на платформе OnlyFans.

Несмотря на большой рост, девушка имеет очень стройную фигуру и пышные формы.

Смотрите на самую высокую модель OnlyFans, которая ежемесячно зарабатывает миллионыСмотрите на самую высокую модель OnlyFans, которая ежемесячно зарабатывает миллионыСмотрите на самую высокую модель OnlyFans, которая ежемесячно зарабатывает миллионыКрасавица кичится откровенными фото (instagram.com/marietemara)

По мнению девушки, ее успех связан с тем, что многие имеют фетиш на гигантизм.

"Наверное, поэтому нас называют "самая высокая семья онлайн". А ты выше нас?" - спрашивает Мари и публикует видео со своей семьей.

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