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Дивіться, як виглядає космічний корабель, який відправить астронавтів на Місяць

Як виглядає космічний корабель Orion (фото: NASA)
Автор: Василина Копитко

У 2025 році NASA відправить на Місяць екіпаж із 4 астронавтів. Це буде перша висадка людини на супутник Землі за останні пів століття. Місію планують здійснити на космічному кораблі Orion.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Space.

Як виглядає космічний корабель Orion

Космічний корабель Orion полетить на Місяць у рамках місії Artemis 2, яка стартує не раніше вересня 2025 року.

У NASA повідомляють, що у кабіні екіпажу Orion уже встановлюють захисні панелі задньої оболонки та ізоляцію зовні, а також готують Orion до вакуумних випробувань цієї весни. 

Апарати Orion вже двічі побували в космосі, але в місіях без екіпажу, які не мали встановлених компонентів життєзабезпечення. У кінці 2022 року апарат вийшов на орбіту Місяця, а в 2014 році на орбіту Землі.

Так виглядає космічний корабель Orion (фото: NASA)

На Місяць полетять: командир NASA Рейд Вайзман, пілот NASA Віктор Гловер, фахівець місії NASA Крістіна Кох і Canadian Space Спеціаліст місії агентства Джеремі Гансен

Програма Great Artemis спрямована на будівництво поселення на південному полюсі Місяця, щоб скористатися водними ресурсами, які є там.

Понад 30 країн підписали Artemis угоди під керівництвом NASA, щоб дотримуватися норм мирного дослідження космосу та в деяких випадках надавати обладнання для місій на Місяць.

Висадку на Місяць мають здійснити не раніше вересня 2025 року (фото: NASA)

 

Раніше ми показували, як виглядає новий космічний апарат, який відправиться у 2024 році на МКС.

Переглядайте також фото, як зсередини виглядає Міжнародна космічна станція.

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НАСАКосмічний корабель