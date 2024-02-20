Смотрите, как выглядит космический корабль, который отправит астронавтов на Луну

Как выглядит космический корабль Orion

Космический корабль Orion полетит на Луну в рамках миссии Artemis 2, которая стартует не раньше сентября 2025 года.

В NASA сообщают, что в кабине экипажа Orion уже устанавливают защитные панели задней оболочки и наружную изоляцию, а также готовят Orion к вакуумным испытаниям этой весной.

Аппараты Orion уже дважды побывали в космосе, но в миссиях без экипажа, не имевших установленных компонентов жизнеобеспечения. В конце 2022 года аппарат вышел на орбиту Луны, а в 2014 году - на орбиту Земли.

Так выглядит космический корабль Orion (фото: NASA)

На Луну полетят: командир NASA Рейд Вайзман, пилот NASA Виктор Гловер, специалист миссии NASA Кристина Кох и Canadian Space Специалист миссии агентства Джереми Гансен

Программа Great Artemis направлена на строительство поселения на южном полюсе Луны, чтобы воспользоваться находящимися там водными ресурсами.

Более 30 стран подписали соглашение Artemis под руководством NASA, чтобы соблюдать нормы мирного исследования космоса и в некоторых случаях предоставлять оборудование для миссий на Луну.

Высадку на Луну должны осуществить не раньше сентября 2025 года (фото: NASA)