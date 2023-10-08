Дивіться, як виглядає київський будинок, власник якого "продав душу дияволу"

У Києві ходить багато містичних і навіть моторошних легенд. Більшість із них пов'язані із Лисою горою. Втім у самісінькому центрі столиці стоїть будинок, який називають "чортовим", бо начебто, аби його звести, власнику довелося продати душу дияволу, та ще й возвеличити нечистого - розмістити його зображення на фасаді.

Містична історія будинку Сироткіна

Будинок Сироткіна - одна з найкрасивіших будівель історичного центру Києва. Це колишній прибутковий будинок, пам'ятка архітектури, історії та монументального мистецтва. На момент спорудження у 1902 році це був найвищий житловий будинок столиці. Розташований він на розі вулиць Володимирської та Прорізної.

Будинок спорудила у 1899-1902 роках архітектурна фірма Шимана та Гілевича у стилі неоренесансу з елементами раннього модерну. Першим його власником і саме ініціатором будівництва був Павло Григорович-Барський - нащадок відомого архітектора Івана Григоровича-Барського.

Ось так виглядав будинок на початку ХХ століття (фото з відкритих джерел)

У Павла була мрія збудувати найвищий житловий будинок у Києві. На той час таким був 6-поверховий будинок Гінзбурга, за даними газети "Киянин" 28 серпня 1900 року, але вже за місяць з'явилася замітка про "Найвищу приватну споруду Києва" на Прорізній (будинок Сироткіна). Втім першість тривала недовго - зовсім скоро Гінзбург добудував на своєму будинку ще 2 поверхи.

"Продати душу" заради мрії

Річ у тім, що Павло Григорович-Барський не мав достатньо грошей на таке масштабне будівництво. Але за його оцінками найвищий прибутковий будинок Києва точно б зробив його багатим і та ще й приніс своєрідне визнання. Тож Павло взяв велику позику під будівництво.

Власне за міською легендою, аби реалізувати свою мрію, Григорович-Барський наче погодився укласти угоду з дияволом, який мав посприяти у будівництві. Натомість власник, окрім "продажу власної душі", погодився ще й зобразити нечистого на фасаді свого елітного дому.

Але ще до завершення будівництва Павло був змушений закласти дім, а потім і продати його, щоб розрахуватися з боргами. За іронією долі перший власник не прожив у ньому й дня.

За класикою жанру диявол й наче виконав свою обіцянку - посприяв у будівництві найвищого будинку Києва, який мав 42,5 метра, але от будинок вже на той час не був у власності Григоровича-Барського. Новим його власником став Олександр Сироткін.

Зазначимо, що у той час це була не поодинока історія. Наприклад, відомий архітектор Владислав Городецький також не зміг розплатитись із боргами за свій Будинок з химерами.

Оздоблення фасаду будинку (фото: segodnya.ua)

Оздоблення фасаду будинку (фото з вільних джерел)

Що було у цьому будинку

Після відкриття у будинку розмістилися різноманітні магазини, аптека, мебльовані кімнати "Палермо" та окремі розкішні квартири. Також у ньому була відома столична кондитерська "Маркіза". Після приходу до влади більшовиків будинок націоналізували, потім там відкрили ресторан.

У другій половині XX століття житлові приміщення поступово руйнувалася і у 1985-1986 роках мешканців виселили для проведення капітального ремонту будинку. Через брак коштів його не могли провести одразу. У 1992 році у ньому спалахнула пожежа, яка знищила частину інтер'єру.

Тільки наприкінці 90-х провели реконструкцію фасадів. У 2000-х у будинку планували облаштувати 5-зірковий готель. Але оскільки за містобудівними законами у цій будівлі не можна було зробити басейн, то готель понизили до 4 зірок.

Ось так будинок Сироткіна виглядає зараз (фото: rupor.com.ua)