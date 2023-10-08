Смотрите, как выглядит киевский дом, владелец которого "продал душу дьяволу"

В Киеве ходит много мистических и даже жутких легенд. Большинство из них связано с Лысой горой. Однако в самом центре столицы стоит дом, который называют "чертовым", потому что вроде как бы, чтобы его возвести, владельцу пришлось продать душу дьяволу, да еще возвеличить нечистого - разместить его изображение на фасаде.

Мистическая история дома Сироткина

Дом Сироткина - одно из самых красивых зданий исторического центра Киева. Это бывший доходный дом, памятник архитектуры, истории и монументального искусства. На момент постройки в 1902 году это был самый высокий жилой дом столицы. Расположен он на пересечении улиц Владимирской и Прорезной.

Дом построил в 1899-1902 годах архитектурная фирма Шимана и Гилевича в стиле неоренессанса с элементами раннего модерна. Первым его владельцем и именно инициатором строительства был Павел Григорьевич-Барский - потомок известного архитектора Ивана Григорьевича-Барского.

Вот так выглядел дом в начале ХХ века (фото из открытых источников)

У Павла была мечта построить самый высокий жилой дом в Киеве. В то время таким был 6-этажный дом Гинзбурга, по данным газеты "Киянин" за 28 августа 1900 года. Но уже через месяц появилась заметка о строительстве "Наивысшего частного здания Киева" на Прорезной (дом Сироткина). Однако первенство продлилось недолго - совсем скоро Гинзбург достроил на своем доме еще 2 этажа.

"Продать душу" ради мечты

Дело в том, что Павел Григорьевич-Барский не имел достаточно денег на столь масштабное строительство. Но по его оценкам самый высокий доходный дом Киева точно бы сделал его богатым и принес своеобразное признание. Поэтому Павел взял большой кредит под строительство.

По городской легенде, чтобы реализовать свою мечту, Григорович-Барский будто согласился заключить договор с дьяволом, который должен был посодействовать в строительстве. Вместо этого владелец, кроме "продажи собственной души", согласился еще и изобразить нечистого на фасаде своего элитного дома.

Но еще до завершения строительства Павел был вынужден заложить дом, а затем продать его, чтобы рассчитаться с долгами. По иронии судьбы первый владелец не прожил в нем ни дня.

По классике жанра дьявол вроде как бы и выполнил свое обещание - посодействовал в строительстве самого высокого дома Киева, который имел 42,5 метра, но вот дом уже в то время не принадлежал Григоровичу-Барскому. Новым его владельцем стал Александр Сироткин.

Отметим, что в то время это была не единичная история. К примеру, известный архитектор Владислав Городецкий также не смог расплатиться с долгами за свой Дом с химерами.

Отделка фасада дома (фото: segodnya.ua)

Отделка фасада дома (фото из свободных источников)

Что было в этом доме

После открытия дома в нем разместились разнообразные магазины, аптека, меблированные комнаты "Палермо" и отдельные роскошные квартиры. Также в нем была известна столичная кондитерская "Маркиза". После прихода к власти большевиков дом национализировали, потом там открыли ресторан.

Во второй половине XX века жилые помещения постепенно разрушались и в 1985-1986 годах жильцов выселили для проведения капитального ремонта дома. За неимением средств его не могли провести сразу. В 1992 году в нем вспыхнул пожар, уничтоживший часть интерьера.

Только в конце 90-х была проведена реконструкция фасадов. В 2000-х в доме планировали обустроить 5-звездочный отель. Но поскольку по градостроительным законам в этом здании нельзя было сделать бассейн, то гостиницу снизили до 4 звезд.

Вот так дом Сироткина выглядит сейчас (фото: rupor.com.ua)