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Дивіться, як швидко очистити лоток пральної машини без "хімії" (відео)

Фото: Як очистити лоток "пралки" (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Пральна машина - це незамінна річ у будинку. Згодом її лоток забруднюється і потрібно добре почистити.

Як це зробити, розповість РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на круте відео в TikTok.

Як очистити лоток пральної машини без зусиль

Насипте соду у всі три відділення лотка, щоб вона заповнила отвори, потім залийте оцтом.

Метод передбачає використання двох чашок звичайного 9%-го столового оцту, склянки води і склянки харчової соди.

Увімкніть машину на режим з максимальною температурою та тривалістю.

Після циклу ви побачите чисті секції лотка.

Ці два інгредієнти будуть працювати разом, щоб знищити будь-які забруднення та залишки, а також нейтралізувати неприємні запахи у вашій машині.

@once.retired

Як очистити лоток пральної машинки З часом лоток пральної машинки потрібно чистити! І ось лайфхак для вас, як це зробити без хімії! оригінальний звук - тридцять восьмий

 

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