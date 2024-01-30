Смотрите, как быстро очистить лоток стиральной машины без "химии" (видео)

Как очистить лоток стиральной машины без усилий

Насыпьте соду во все три отделения лотка, чтобы она заполнила отверстия, потом залейте все уксусом.

Метод предполагает использование двух чашек обычного 9%-го столового уксуса, ¼ стакана воды и ¼ стакана пищевой соды.

Включите машину на режим с максимальной температурой и продолжительностью.

После цикла вы увидите чистые секции лотка.

Эти два ингредиента будут работать вместе, чтобы уничтожить любые загрязнения и остатки, а также нейтрализовать неприятные запахи в вашей машине.