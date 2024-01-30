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Смотрите, как быстро очистить лоток стиральной машины без "химии" (видео)

Фото: Как очистить лоток "стиралки" (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Стиральная машина - это незаменимая вещь в доме. Со временем ее лоток загрязняется и его нужно хорошо почистить.

Как это сделать, расскажет РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на крутое видео в TikTok.

Как очистить лоток стиральной машины без усилий

Насыпьте соду во все три отделения лотка, чтобы она заполнила отверстия, потом залейте все уксусом.

Метод предполагает использование двух чашек обычного 9%-го столового уксуса, ¼ стакана воды и ¼ стакана пищевой соды.

Включите машину на режим с максимальной температурой и продолжительностью.

После цикла вы увидите чистые секции лотка. 

Эти два ингредиента будут работать вместе, чтобы уничтожить любые загрязнения и остатки, а также нейтрализовать неприятные запахи в вашей машине.

@once.retired

Как очистить лоток стиральной машинки Со временем лоток стиральной машинки нужно чистить! И вот лайфхак для вас, как это сделать без химии!

оригинальный звук - ТРИДЦАТЬВОСЬМОЙ

 

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