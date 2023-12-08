Дивіться, як може виглядати Бахмут після відбудови: візуалізація нового проекту

Як виглядатиме відбудований квартал Бахмута

Квартал "Ювілейний" у Бахмуті зруйнований на 70%. На території площею 85,7 га мешкало понад 17,5 тисяч людей. У кварталі розташовані 94 житлових будинків на 5-10 поверхів, п’ять дитячих садків, дві школи, кінотеатр та універсам.

Спеціалісти планують відновити квартал за допомогою рrefab-технології, що передбачає використання попередньо виготовлених на заводах сталевих елементів.

"Бахмут пережив одну з найтриваліших та найзапекліших битв у цій війні. Місто зазнало величезних пошкоджень, та ми віримо, що до нього обов’язково повернеться мирне життя. Найкраще рішення - думати про відбудову вже зараз, не чекаючи закінчення війни", - кажуть у компанії.

Концепцію відновлення кварталу розроблять на основі проєктів "Сталевої мрії", яку представили на початку року. Вона буде із дотриманням усіх вимог містобудування, безбар’єрності та відповідатиме сучасним світовим тенденціям. Проєкт передбачає понад 200 будівель на основі трьох сталевих попередньо виготовлених елементів: каркасу, модуля та платформи.

Ось так виглядатиме відбудований квартал у Бахмуті (фото: Metinvest Media)

У новому кварталі зможуть жити 18 тис. містян. Він міститиме житлову забудову - будинки на 1-8 поверхів, гуртожиток, готель, а також соціальну інфраструктуру - школу, дитсадок, амбулаторію та інфраструктурні об’єкти - паркінг, спорткомплекс та підземне укриття.

В основі концепції - принцип "будуй українське". Проєкт уже об’єднує майже 50 вітчизняних заводів із виробництва металоконструкцій, дизайнерів, виробників меблів та будматеріалів. Ініціатори проекту заявляють про його прозорість, екологічність, інклюзивність та швидкість будівництва.

Ось так виглядатиме відбудований квартал у Бахмуті (фото: Metinvest Media)