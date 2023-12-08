Смотрите, как может выглядеть Бахмут после восстановления: визуализация нового проекта

Как будет выглядеть отстроенный квартал Бахмута

Квартал "Юбилейный" в Бахмуте разрушен на 70%. На территории площадью 85,7 га проживало более 17,5 тысячи человек. В квартале расположены 94 жилых дома на 5-10 этажей, пять детских садов, две школы, кинотеатр и универсам.

Специалисты планируют восстановить квартал с помощью рrefab-технологии, которая предусматривает использование предварительно изготовленных на заводах стальных элементов.

"Бахмут пережил одну из самых продолжительных и ожесточенных битв в этой войне. Город получил огромные повреждения, и мы верим, что к нему обязательно вернется мирная жизнь. Лучшее решение - думать об восстановлении уже сейчас, не дожидаясь окончания войны", - говорят в компании.

Концепцию восстановления квартала разработают на основе проектов "Стальной мечты", которую представили в начале этого года. Она будет соблюдать все требования градостроительства, безбарьерности и будет соответствовать современным мировым тенденциям. Проект предусматривает более 200 построек на основе трех стальных предварительно изготовленных элементов: каркаса, модуля и платформы.

Так будет выглядеть отстроенный квартал в Бахмуте (фото: Metinvest Media)

В новом квартале смогут жить 18 тысяч горожан. Он будет содержать жилую застройку - дома на 1-8 этажей, общежитие, гостиницу, а также социальную инфраструктуру - школу, детсад, амбулаторию и инфраструктурные объекты - паркинг, спорткомплекс и подземное укрытие.

В основе концепции - принцип "строй украинское". Проект уже объединяет около 50 отечественных заводов по производству металлоконструкций, дизайнеров, производителей мебели и стройматериалов. Инициаторы проекта заявляют о его прозрачности, экологичности, инклюзивности и скорости строительства.

Так будет выглядеть отстроенный квартал в Бахмуте (фото: Metinvest Media)