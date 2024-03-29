UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дивіться, як будують фортифікаційні споруди на лінії оборони у Харківській та Сумській областях (фото)

Як будують фортифікаційні споруди на Сумщині та Харківщині (фото: Instagram/libkos)
Автор: Василина Копитко

Україна будує масштабну лінію оборони та фортифікаційні споруди поблизу північного кордону. Зокрема зводять опорні пункти із залізобетонних конструкцій, де зможуть укриватися військовослужбовці. Також облаштовують місця для ведення вогню.

Про те, як виглядає будівництво лінії оборони у Сумській та Харківській областях, показує РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію воєнних фотографів Костянтина і Влади Ліберових в Instagram.

Як будують фортифікаційні споруди

"Болюче питання, яке ми підіймали з вами на тлі подій в Авдіївці, нарешті має виразну відповідь. Ви бачите її на фото. Окрім Харківської та Сумської, таке саме активне будівництво проходить і в інших областях України. Дійсно розвинута система окопів та укріплень, належні фортифікації та укриття", - кажуть фотографи.

Вони зазначають, що впевнені, що розголос теми необхідності фортифікаційних споруд посприяв у прийнятті відповідних рішень та дій з боку відповідальних осіб.

Фотографи також зазначили, що стати свідками будівництва другої лінії оборони та фортифікаційних споруд вони змогли завдяки запрошенню адміністрації Харківської та Сумської областей.

На Сумщині та Харківщині будують фортифікаційні споруди (фото: Instagram/libkos)

Додамо, що лише на Харківщині до спорудження фортифікаційних об'єктів залучено понад 500 працівників та більш як 200 одиниць техніки. За повідомленням облради будівельники працюють безперестанку 24/7 під постійними обстрілами.

Нагадаємо, що днями президент Володимир Зеленський відвідав Сумщину й оглянув будівництво фортифікаційних споруд.

Будівництво фортифікаційних споруд (фото: Instagram/libkos)

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниХарків