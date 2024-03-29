Дивіться, як будують фортифікаційні споруди на лінії оборони у Харківській та Сумській областях (фото)

Як будують фортифікаційні споруди

"Болюче питання, яке ми підіймали з вами на тлі подій в Авдіївці, нарешті має виразну відповідь. Ви бачите її на фото. Окрім Харківської та Сумської, таке саме активне будівництво проходить і в інших областях України. Дійсно розвинута система окопів та укріплень, належні фортифікації та укриття", - кажуть фотографи.

Вони зазначають, що впевнені, що розголос теми необхідності фортифікаційних споруд посприяв у прийнятті відповідних рішень та дій з боку відповідальних осіб.

Фотографи також зазначили, що стати свідками будівництва другої лінії оборони та фортифікаційних споруд вони змогли завдяки запрошенню адміністрації Харківської та Сумської областей.

На Сумщині та Харківщині будують фортифікаційні споруди (фото: Instagram/libkos)

Додамо, що лише на Харківщині до спорудження фортифікаційних об'єктів залучено понад 500 працівників та більш як 200 одиниць техніки. За повідомленням облради будівельники працюють безперестанку 24/7 під постійними обстрілами.

Нагадаємо, що днями президент Володимир Зеленський відвідав Сумщину й оглянув будівництво фортифікаційних споруд.

Будівництво фортифікаційних споруд (фото: Instagram/libkos)