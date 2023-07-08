Дивіться, як виглядатиме найбільше у світі дерев’яне місто. За такими - майбутнє

Яким буде найбільше дерев'яне місто

Компанія Atrium Ljungberg оголосила про будівництво Stockholm Wood City - найбільший у світі міський будівельний проєкт з деревини, який планують розпочати реалізовувати вже у 2025 році, а перші будівлі будуть завершені у 2027 році. Цей амбітний проєкт якнайкраще демонструє шведські екологічні інновації.

Місто займатиме понад 250 тис. кв. м і є найбільшим у світі будівельним проєктом з дерева.

Індустрія нерухомості є надзвичайно важливою у переході до екологічно чистих матеріалів, оскільки будівлі дають 40% світових викидів CO2.

Stockholm Wood City знаменує собою нову еру стійкої архітектури та міського розвитку. У новому районі у південній частині Стокгольма створять 7 тис. офісних приміщень і 2 тис. будинків. Міське середовище поєднає робочі місця, житло, ресторани і магазини.

Ось так виглядатиме дерев'яне місто (фото: www.al.se/en)

Чому саме дерев'яне місто

Сучасне дерев’яне будівництво є гарячою темою обговорень у всьому світі, але завершені проєкти поки часто є окремими будівлями чи кварталами. Також варто врахувати, що останніми роками зріс попит на дерев’яне будівництво.

Переваг дерев’яних будівель багато, як для навколишнього середовища, так і для здоров’я та благополуччя людей. Як показали різні дослідження, дерев’яні будівлі забезпечують кращу якість повітря, зменшують стрес, підвищують працездатність і зберігають вуглекислий газ протягом усього часу їх експлуатації.

Крім переваг деревини, проєкт передбачає ще кілька екологічних "плюсів". Акцент на офісних приміщеннях - це спосіб задовольнити дефіцит робочих місць на півдні Стокгольму, щоб скоротити час поїздки більшої кількості людей.

У країні, де енергопостачання та енергоефективність займають важливе місце в національному порядку денному, проєкт буде зосереджений на власному виробництві, накопиченні та спільному використанні енергії.

Ось так виглядатиме дерев'яне місто (фото: www.al.se/en)