Смотрите, как будет выглядеть самый большой в мире деревянный город. За такими - будущее

Каким будет самый большой деревянный город

Компания Atrium Ljungberg объявила о строительстве Stockholm Wood City - крупнейшем в мире городском строительном проекте из древесины, который планируют начать реализовывать уже в 2025 году, а первые здания будут завершены в 2027 году. Этот амбициозный проект лучше всего демонстрирует шведские экологические инновации.

Город будет занимать более 250 тыс. кв. м и является самым большим в мире строительным проектом из дерева.

Индустрия недвижимости чрезвычайно важна в переходе к экологически чистым материалам, поскольку здании дают 40% мировых выбросов CO2.

Stockholm Wood City знаменует собой новую эру устойчивой архитектуры и городского развития. В новом районе в южной части Стокгольма построят еще 7 тыс. офисных помещений и 2 тыс. домов. Городская среда объединит рабочие места, жилье, рестораны и магазины.

Так будет выглядеть деревянный город (фото: www.al.se/en)

Почему именно деревянный город

Современное деревянное строительство является горячей темой обсуждений во всем мире, но завершенные проекты пока часто представляют отдельные здания или кварталы. Еще нужно учесть, что в последние годы вырос спрос на деревянное строительство.

Преимуществ деревянных построек много, как для окружающей среды, так и для здоровья и благополучия людей. Как показали различные исследования, деревянные постройки обеспечивают лучшее качество воздуха, уменьшают стресс, повышают работоспособность и сохраняют углекислый газ в течение всего времени их эксплуатации.

Помимо преимуществ древесины проект предполагает еще несколько экологических "плюсов". Акцент на офисных помещениях - это способ удовлетворить дефицит рабочих мест на юге Стокгольма, чтобы сократить время поездки большего количества людей.

В стране, где энергоснабжение и энергоэффективность занимают важное место в национальной повестке дня, проект будет сосредоточен на собственном производстве, накоплении и совместном использовании энергии.

Так будет выглядеть деревянный город (фото: www.al.se/en)