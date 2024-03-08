Дивіться, як би виглядали автомобілі Apple за версією ШІ: фото

Протягом 10 років компанія Apple розробляла проект автомобілів. Але зрештою від цього задуму відмовились, а усі напрацювання так і залишились не реалізованими.
Про те, як би могли виглядати автомобіль від Apple за версією ШІ, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки публікації матеріалу використали джерела: Bloomberg і Liga.net.
27 лютого компанія Apple повідомила співробітникам, що відмовляється від розробки автомобіля. Це рішення, хоч і раптове, не стало несподіванкою. За останнє десятиліття компанія працювала щонайменше над п’ятьма різними основними проектами, прототипами безпілотних систем.
Програма виробництва автомобілів коштує в середньому приблизно 1 мільярд доларів на рік. А це майже п’ята частина бюджету Apple на дослідження та розробки, які компанія закладала 10 років тому. А витрати на чіпи, датчики камер, програмне забезпечення додають ще сотні мільйонів доларів щорічно.
Але Apple так і не наблизилася до реалізації жодного із проектів. Справа не дійшла навіть до тестування повномасштабного прототипу на дорогах загального користування.
Частково цього не сталося через величезну технічну складність проекту безпілотного керування, а також через труднощі в автомобілебудівному бізнесі. Ще одна причина - дуже тривала розробка проекту.
Хоч, скоріш за все, авто від Apple ніколи не з'явиться, штучний інтелект показав, як би воно могло виглядати.
Спершу інженери Apple пропонували створити автономний "мікроавтобус" без керма та педалей, замість цього мали бути "клубні сидіння, як у приватному літаку", вигнуті боки та скляний дах.
Також дизайнер Apple Джоні Айв бачив інтер'єр автомобіля, вкритий нержавіючою сталлю, деревом та білою тканиною, і виключно білого кольору.
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