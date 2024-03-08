Дивіться, як би виглядали автомобілі Apple за версією ШІ: фото

Як би виглядали автомобілі Apple

27 лютого компанія Apple повідомила співробітникам, що відмовляється від розробки автомобіля. Це рішення, хоч і раптове, не стало несподіванкою. За останнє десятиліття компанія працювала щонайменше над п’ятьма різними основними проектами, прототипами безпілотних систем.

Програма виробництва автомобілів коштує в середньому приблизно 1 мільярд доларів на рік. А це майже п’ята частина бюджету Apple на дослідження та розробки, які компанія закладала 10 років тому. А витрати на чіпи, датчики камер, програмне забезпечення додають ще сотні мільйонів доларів щорічно.

Але Apple так і не наблизилася до реалізації жодного із проектів. Справа не дійшла навіть до тестування повномасштабного прототипу на дорогах загального користування.

Частково цього не сталося через величезну технічну складність проекту безпілотного керування, а також через труднощі в автомобілебудівному бізнесі. Ще одна причина - дуже тривала розробка проекту.

Хоч, скоріш за все, авто від Apple ніколи не з'явиться, штучний інтелект показав, як би воно могло виглядати.

Так би міг виглядати автомобіль від Apple (фото: Meta AI)

Спершу інженери Apple пропонували створити автономний "мікроавтобус" без керма та педалей, замість цього мали бути "клубні сидіння, як у приватному літаку", вигнуті боки та скляний дах.

Також дизайнер Apple Джоні Айв бачив інтер'єр автомобіля, вкритий нержавіючою сталлю, деревом та білою тканиною, і виключно білого кольору.

Так би міг виглядати автомобіль від Apple (фото: Meta AI)