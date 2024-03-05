Apple несподівано представила нові моделі MacBook Air: що в них особливого

Apple анонсувала нове покоління ноутбуків MacBook Air з екранами 13 та 15 дюймів. Ці оновлені портативні комп'ютери оснащені потужнішими процесорами Apple M3, зберігаючи зовнішній вигляд, ідентичний попереднім моделям.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про iPhone, iPad та Mac 9to5Mac .

Характеристики нових MacBook Air

Основною перевагою нових моделей є потужний чіп M3 з покращеною продуктивністю CPU та GPU. Виробник стверджує, що завдяки цьому потужному 8-ядерному процесору, 10-ядерному графічному прискорювачу та підтримці до 24 ГБ об'єднаної пам'яті, новий MacBook Air випереджає за швидкістю попередні моделі з чіпом M1 на 60 відсотків.

Продуктивність MacBook Air вийшла на новий рівень (фото: Apple)

Користувачі можуть безперешкодно працювати на Mac та iPhone (фото: Apple)

Новий чіп також надає можливість одночасного підключення двох зовнішніх дисплеїв, що, за словами виробника, компенсує одну з втрат при переході з Intel на Apple Silicon.

Однак варто зазначити, що обидва екрани будуть активними лише при закритій кришці ноутбука. При відкритій кришці та увімкненому екрані Air можна використовувати лише один зовнішній дисплей, як і в попередніх моделях з чіпами M1 та M2.

Завдяки підтримці двох зовнішніх дисплеїв при закритій кришці ноутбука можна легко виконувати одночасно кілька завдань (фото: Apple)

Apple претендує на звання "найкращого у світі споживчого ноутбука для штучного інтелекту" завдяки впровадженню швидшого 16-ядерного Neural Engine.

Радіомодулі було оновлено для підтримки Wi-Fi 6E, що забезпечує подвоєння максимальної теоретичної швидкості завантаження порівняно з попереднім поколінням.

Дизайн MacBook Air M3 ідентичний моделі з чіпом M2: тонкий екран з вирізом для камери, плоский корпус з тонкими краями, а також збереження тих самих портів та кольорів. Щодо автономності заявлено тривалість роботи до 18 години без підзарядки.

Ігри стають ще кращими на MacBook Air з M3 (фото: Apple)

Вартість

Ціни на 13-дюймовий MacBook Air з M3 починаються від 1 099 доларів (42 150 тисяч гривень), а 15-дюймовий - від 1 299 доларів (49 800 гривень). Замовити новинки в США вже можна, а постачання розпочнеться 8 березня.